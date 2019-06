Gigi Simoni malore grave, come sta?/ Ultime notizie, ricoverato in terapia intensiva

Malore per Gigi Simoni: l’ex allenatore è in gravi condizioni. Il “tecnico gentiluomo”, che il 22 gennaio scorso ha compiuto 80 anni, si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cisanello di Pisa. Stando a quanto riportato dall’Ansa, ha accusato un malore nella sua abitazione di San Piero a Grado, quindi è stato subito trasferito in ospedale, dove è arrivato in condizioni molto critiche. La situazione clinica comunque è monitorata costantemente dai sanitari. Al capezzale di Gigi Simoni ci sono familiari e parenti più stretti. Ora anche il mondo del calcio è in ansia per le sue condizioni. Non è ancora chiaro che tipo di malore abbia avuto Gigi Simoni: si parla al momento di un non meglio precisato grave malore, come gravi sono attualmente le sue condizioni di salute. Si attendono dunque aggiornamenti dall’ospedale in cui è ricoverato. A marzo lo avevamo intervistato per i 110 anni dell’Inter.

GIGI SIMONI MALORE, COME STA: È GRAVE

Gigi Simoni, ex allenatore di Genoa e Inter, è stato sulle panchine di decine di club in Italia e anche all’estero, dopo una discreta carriera di calciatore. Gli ultimi incarichi professionali sono stati da dirigente con il Gubbio, ma da tempo, pur continuando a seguire il calcio, si era di fatto ritirato a vita privata. Da giocatore ha vinto una Coppa Italia con il Napoli nella stagione 1961-62 e il campionato di Serie B con il Genoa nella stagione 1967/68. Più ricco invece il palmares da allenatore, visto che ha vinto con la Cremonese la coppa Anglo italiana nel 1993, una Coppa Uefa con l’Inter nella stagione 1997/98, anno in cui gli fu assegnata la Panchina d’oro come migliore allenatore italiano, e cinque campionato di Serie B (tre con il Genoa e due con il Pisa).

