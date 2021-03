Gilles Rocca/ Amico di tutti o solo finzione? Dopo la dichiarazione alla sua Miriam..

Gilles Rocca continua ad essere leader di questa Isola dei Famosi 2021. Il bel fonico e attore arrivato alla ribalta proprio perché al posto giusto nel momento giusto (vedi la sua presenza sul palco a Sanremo 2020 proprio nel bel mezzo del siparietto di Bugo e Morgan) e da allora per lui la carriera è solo andata avanti senza mai arrestarsi. Dopo l’eccellente prova a Ballando con le stelle dove è venuta a galla la sua voglia di perfezione e il suo amore per il lavoro, Gilles Rocca ha deciso di partecipare all’Isola dei Famosi 2021 dandosi da fare non solo per se stesso, come qualcuno ha fatto notare durante la prima puntata e il recupero dei sacchi, ma anche per gli altri. Gilles Rocca ha lavorato duramente per il fuoco, per la pesca e anche per la costruzione di un riparo, allo stesso tempo, però, si è anche interessato alla vita dei suoi compagni Burinos tanto da parlare spesso con Vera Gemma e Daniela Martani, ma anche stringendo un forte rapporto con Paul Gascoigne, che è ormai una macchietta di questa edizione del programma.

Brando Giorgi eliminato contro Francesca Lodo?/ Mette nel mirino Valentina Persia...

La dichiarazione d’amore di Gilles Rocca alla sua Miriam

Come se questo non bastasse, l’attore sa tirare fuori le unghie e i denti durante le prove o nel contrasto con gli altri, anche se lunedì scorso si è lasciato battere da Akash nella prova, ma sa mostrare il suo cuore tenero quando parla della sua compagna Miriam. Proprio durante un faccia a faccia con Ilary Blasi, l’attore ha rivelato di sentire davvero molto la mancanza della sua compagna, la donna che ha sempre avuto accanto e che adesso non c’è e per lui è ancora più chiaro quanto sia colonna portante della sua vita e anche del suo mondo. La sua dichiarazione d’amore sul presente e il futuro che li attende ha sicuramente commosso tutti e anche la stessa Ilary Blasi che per un momento si è lasciata andare ad una commozione evidente salvo poi ricordare al suo naufrago che lei sicuramente è a casa pronta ad ascoltare le sue parole. Ci sarà modo per i due già di parlarsi o vedersi in video questa sera nella nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021.

