Vera Gemma, cosa pensa degli ex mariti Jamil e Henry Harris?/ “I matrimoni? Non li rinnego anzi…”

Vera Gemma ecco cosa pensa dei suoi passati matrimoni e mariti…

Vera Gemma, naufraga sull’Isola dei famosi 2021, ha parlato dei suoi matrimoni in un momento di confessioni serale con Awed, Gilles Rocca e Daniela Martani. La figlia di Giuliano Gemma ha rivelato di essersi sposata due volte: “Una volta con un ragazzo conosciuto a Parigi, e la seconda volta a Las Vegas con il padre di mio figlio”. Nel 2001, infatti, Vera Gemma ha sposato Jamil, un ex campione di kung-fu, e successivamente ha intrapreso una relazione con il musicista Henry Harris, con il quale ha avuto il figlio Maximus. “Sono rimasta in ottimi rapporti con tutti e due”, ha aggiunto la donna. Vera ha poi scherzato con Awed che si risposerebbe una terza volta, visto che Liz Taylor si è sposata sette volte. La figlia di Gemma ha poi aggiunto: “I miei matrimoni sono stati bellissimi, tutti e due non li rinnego, li rifarei mille volte. E so ogni volta perché ho sposato quella persona. Non mi sono pentita. Le store d’amore non durano per sempre, sono finite entrambe da parte mia”.

Roberto Ciufoli incidente, come sta/ Torna in gara a L'isola dei Famosi?

Vera Gemma: pronta a sposarsi una terza volta

Oggi Vera Gemma, divorziata da entrambi i suoi mariti, è fidanzata con Jeda, manager di musica trap di 22 anni (28 anni in meno di Vera). I due stanno insieme da circa 9 mesi: “Ha una mentalità molto più aperta di molti uomini italiani, è curioso, ha voglia di imparare e conoscere. È intraprendente” ha rivelato lei prima di partire per l’Honduras al settimanale DiPiù. Nella puntata di ieri, domenica 21 marzo 2021, di “Live – Non è la d’Urso”, Giuliana Gemma ha commentato la differenza d’età tra la sorella Vera, 50 anni, e il fidanzato: “È un ragazzo carino, molto simpatico, in gamba, responsabile e devo dire che a me piace”. Sull’Isola dei famosi 2021 Vera Gemma ha detto di essere pronta a sposarsi un’altra volta: come avrà accolto il messaggio della fidanzata il giovane Jeda?

LEGGI ANCHE:

Valentina Persia/ Risate e battute ma lavoro? Non pervenuta... (Isola dei Famosi)Brando Giorgi/ Elisa Isoardi lo ha puntato: "Ha già sbagliato tutto!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA