Miriam Galanti, fidanzata Gilles Rocca/ “Al mio ritorno metteremo su famiglia!”

Miriam Galanti è un’attrice bellissima, di origine mantovana, che da 11 anni condivide la sua vita con Gilles Rocca. Il ballerino di Ballando con le stelle da questa sera sarà anche naufrago dell’Isola dei Famosi 2021 ma prima di partire ha promesso che il suo sogno adesso è quello di mettere su famiglia. Da lontano siamo sicuri che sarà un po’ difficile ma al suo ritorno nella sua vita tutto potrebbe cambiare, non solo lavorativamente parlando ma anche nella vita privata. L’attrice è nata a Mantova e da giovanissima ha deciso di spostarsi a Roma per studiare nel Centro Sperimentale di Cinematografia.

Miriam Galanti tra set di fiction e l’amore per Gilles Rocca

Consegue il diploma nel 2015 ma qualche anno dopo deve fare i conti con un dolore immenso, la perdita dell’amato padre al quale era molto legata. Classe 1989, Miriam Galanti nel 2009, ancora studentessa, ha recitato nella fiction Don Matteo, e qualche anno dopo è sbarcata anche in Che Dio ci aiuti, la fiction con Elena Sofia Ricci arrivata alla conclusione della sua sesta stagione. Proprio nel 2014, grazie ad un perfetto connubio con Gilles Rocca, ha avuto modo di ricevere il premio di giovane promessa del cinema italiano a Venezia dopo la sua partecipazione a Metamorfosi, il cortometraggio diretto dal suo compagno da oggi naufrago dell’Isola dei Famosi. Proprio per via del suo tema, la violenza sulle donne, il progetto fu poi scelto dal Ministero degli Interni per rappresentare l’Italia in Europa. Da sempre l’attrice è figura di spicco nella lotta contro la violenza sulle donne.

