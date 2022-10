GILLES ROCCA È DARGEN D’AMICO, TALE E QUALE SHOW/ Panariello si sbilancia: “Sei la rivelazione di quest’anno”

Gilles Rocca è Dargen D’Amico a Tale e Quale Show 2022

Il primo concorrente ad esibirsi in questa terza puntata di Tale e Quale Show 2022 è Gilles Rocca. “Questa settimana vi voglio far divertire” annuncia all’inizio del video che presenta le prove di questa settimana. Gilles deve portare sul palco Dargen D’Amico con “Dove si balla” e si dice prontissimo a farlo prima di salire nell’ascensore che lo porta poi sul palcoscenico di Tale e Quale.

Gilles Rocca, sport e fidanzata Miriam Galanti/ "Avrei potuto giocare con De Rossi"

L’esibizione piace al pubblico, che applaude convinto; poi la parola passa alla giuria. Inizia Loretta Goggi: “Bravissimo! Pure sul rappato vai bene, sei meraviglioso e somigliantissimo di voce. Costumi perfetti!” Segue Giorgio Panariello: “Sei la rivelazione di questa edizione, ogni volta ci stupisci sempre di più”. Infine per Malgioglio: “Finalmente un momento di freschezza, di allegria. Ci sei quasi, te la sei cavicchiata!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Perché Gilles Rocca e Miriam Galanti si erano lasciati?/ "C'è stato un momento..."

Gilles Rocca è Dargen D’Amico, terza puntata Tale e Quale Show 2022

Gilles Rocca dovrà imitare Dargen D’Amico nella terza puntata di Tale e Quale Show 2022. Questa volta la sua fisicità si avvicina a quella del cantante, il trucco non dovrebbe creare problemi. Per quanto riguarda la voce c’è da lavorarci parecchio, ma Rocca ha dimostrato di avere molto talento, quindi i follower sono sicuri che riuscirà a portare un’esibizione degna di standing ovation. Gilles Rocca fa parte della rosa dei possibili vincitori del talent per questo il pubblico si aspetta molto dall’attore. Il pubblico social non ha notato nessuna somiglianza con Tiziano Ferro nell’ultima puntata per quanto riguarda il trucco, per niente attinente con il cantante di Latina, qualcuno lo ha visto molto più somigliante a Emanuele Filiberto di Savoia, altri al mago Silvan.

Gilles Rocca è Tiziano Ferro, Tale e Quale Show/ Malgioglio si scioglie: "Ti auguro un grande futuro!"

Per la voce, in qualche tratto ha ricordato molto Tiziano Ferro, però l’esibizione di Ultimo è piaciuta di più. All’inizio Rocca è stato leggermente fuori tempo, ma poi si è ripreso alla grande. Sebbene qualche imperfezione c’è stata, ai follower è piaciuta l’esibizione ma ha bocciato decisamente il trucco.

Gilles Rocca, così nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2022

Dopo l’interpretazione di Ultimo che lo ha premiato facendolo classificare al secondo posto, Gilles Rocca nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2022 ha presentato Tiziano Ferro. L’attore ha dimostrato di avere le qualità per cimentarsi in qualsiasi impresa vocale, ma imitare il cantante di Latina è stato piuttosto impegnativo. Passare nello stesso brano da tonalità alte a tonalità basse non è stato semplice eppure Rocca c’è riuscito anche se non sempre la voce è stata imitata alla perfezione. Per quanto riguarda il trucco, somigliava lontanamente a Tiziano Ferro. Il pubblico ha gradito la sua performance con una standing ovation. Il giudizio generale della giuria è stato piuttosto positivo. A Loretta Goggi è piaciuta molto l’esibizione di Gilles Rocca, in alcuni tratti ha trovato la sua interpretazione recitata.

Anche Giorgio Panariello si è congratulato con l’attore trovandolo ben calato nei panni di Tiziano Ferro. Malgioglio ha preferito giudicare Rocca, augurandogli di avere in futuro un grande successo, perché ha l’immagine giusta, è un bel ragazzo. Nonostante i complimenti, la performance non ha convinto come quella della scorsa settimana. Gilles Rocca a fine puntata ha totalizzato 50 punti classificandosi al quinto posto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA