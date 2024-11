Gilles Rocca è tra i finalisti de La Talpa 2024, il reality show condotto – per la prima volta – da Diletta Leotta in prima serata su Canale 5. Il format dal titolo “La Talpa – Who is the Mole” vede un gruppo di concorrenti famosi a cooperare tra loro per superare prove fisiche e mentali utili per il montepremi premio finale. Solo uno sarà il vincitore finale: ossia il concorrente che sarà in grado di scovare chi è la talpa che ha cercato sin dalla prima puntata di sabotare i piani del gruppo. Durante la terza puntata Gilles si è mostrato più propenso a collaborare con il gruppo arrivando a proporre di rinunciare all’asta finale per conquistarsi l’immunità.

Un gesto che è stato letto in una chiave completamente differente dai compagni d’avventura che nelle precedenti puntate hanno in diversi occasioni dubitato della sua fedeltà, al punto di chiedersi: è davvero Gilles Rocca la talpa? Non è dato saperlo, ma finora i dubbi restano, anche se l’attore si è dimostrato propenso a collaborare con il gruppo per terminare le varie prove.

Gilles Rocca è la Talpa? Il concorrente difende Diletta Leotta e l’edizione 2024

In attesa di scoprire se Gilles Rocca è La Talpa, l’attore negli ultimi giorni ha difeso Diletta Leotta dopo la decisione di Mediaset di chiudere anticipatamente l’edizione 2024 del reality show visti gli ascolti bassissimi. “Provate a guardare le novità con occhi diversi, senza criticare per partito preso una conduttrice che sta facendo un ottimo lavoro con eleganza e professionalità” – ha detto l’attore che ha poi chiarito che il suo mediocre non era riferito assolutamente al pubblico.

Non solo, Gilles ha difeso Diletta Leotta accusata di non essere all’altezza del ruolo di conduttrice: “il programma può piacere o no, ma mi dà fastidio quando si critica la conduzione di Diletta. Sta facendo il suo lavoro con precisione, passione e professionalità. Mediocre è chi insulta per partito preso”. E voi da che parte state?