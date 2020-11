Gilles Rocca e Lucrezia Lando/ Di nuovo insieme a Ballando con le stelle

Gilles Rocca e Lucrezia Lando sono una della coppie concorrenti di Ballando con le Stelle 2020, il dance show condotto da Milly Carlucci e trasmesso il sabato in prima serata su Rai1. Questa settimana l’attore è pronto a tornare sul palcoscenico del dance show del sabato sera in compagnia della maestra Lucrezia Lando “grande assente” durante l’ultima puntata a causa di una intossicazione alimentare. Nonostante ciò, Gilles si è ugualmente esibito sul palcoscenico di Ballando dimostrando grande forza e capacità di adattamento. Se la prova di Halloween non è stata particolarmente entusiasmante, è andata molto meglio nelle prove di ballo preparate durante la settimana. Sul finale però il concorrente si è ritrovato a dover affrontare un’ennesima prova durante lo spareggio finale contro la coppia formata da Paolo Conticini e Veera Kinnunen. In realtà alla fine la padrona di casa Milly Carlucci ha avvisato entrambe le coppie che non ci sarebbe stata nessuna eliminazione visto che durante la puntata Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si sono ritirati dal programma per motivi di salute.

Gilles Rocca torna a ballare con Lucrezia Lando a Ballando con le Stelle

Gilles Rocca e Lucrezia Lando sono una delle coppie più belle dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. E’ innegabile che tra i due ci sia una grandissima complicità, ma attenzione a parlare di “coppia”. Anche se la stampa del gossip ci ha ricamato su parlando di un possibile flirt fra i due, la coppia ha sempre smentito la cosa visto che il bell’attore è felicemente fidanzato. L’assenza per motivi di salute di Lucrezia Lando durante l’ultima puntata del dance show ha costretto Gilles ad esibirsi da solo portando in scena un freestyle veloce sulle note della colonna sonora di Grease. Un vero e proprio successo che ha conquistato la giuria e in particolare Selvaggia Lucarelli che ha commentato: “finalmente ti abbiamo visto meglio, Lucrezia a volte è troppo ingombrante e ci concentriamo su di lei anziché su di te. Invece balli bene”. Anche Carolyn Smith ha sottolineato i miglioramenti e la bravura di Rocca: “ottimo lavoro, non è facile fare Grease senza Sandy”, mentre di diverso parere i giudici Ivan Zazzaroni e Fabio Canino.



