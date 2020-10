Gilles Rocca e Lucrezia Lando/ Passione e boogie, basterà per vincere?

Gilles Rocca e Lucrezia Lando a Ballando con le stelle 2020 tra passione e boogie

Gilles Rocca e Lucrezia Lando continuano a navigare in quello che possiamo definire un limbo di Ballando con le Stelle 2020, in un posto della classifica che non è mai altissimo ma nemmeno tanto basso da rischiare l’eliminazione. Anche sabato scorso è successo lo stesso e la coppia si è piazzata al quinto posto con 44 punti premiando la sintonia che hanno messo insieme. Lo stesso Gilles Rocca rivela dietro le quinte di avere bisogno di Lucrezia Lando e di sentire una sintonia perfetta con lei anche se è consapevole del fatto che adesso le aspettative sono davvero molto alte. In sala ballo le discussioni non mancano, Gilles Rocca sa bene di essere davvero molto istintivo, è un tipo di pancia e anche nel rapporto con la maestra è così ‘io ho bisogno di attenzione come i bambini altrimenti mi irrigidisco’, ma quando capisce che ha sbagliato chiede scusa come spesso accade con la Lando. Il loro video del dietro le quinte ha conquistato il pubblico ma ancor di più lo ha fatto la loro coreografia ‘selvaggia’.

Gilles Rocca e Lucrezia Lando vincono ma non convincono?

Sul palco di Ballando con le stelle 2020 sabato scorso, Gilles Rocca e Lucrezia Lando hanno portato un boogie. Il primo a commentare il loro energico ballo è Zazzaroni che ha esordito dicendo ‘il miracolo di Ballando si sta compiendo’, i due sono i più equilibrati, la loro bravura è equiparata, è stato davvero meraviglioso. Carolyn Smith si è detta in crisi perché la gara sta diventando davvero molto dura e Selvaggia Lucarelli è d’accordo nel dire che lui è quello che è cresciuto di più e che è davvero molto bravo anche se a livello personale non è ancora venuto a galla niente. Mariotto li trova molto belli, è pazzo di Lucrezia Lando, ma ha provato un vuoto e si è distratto e guardava altrove e questo lo ha preoccupato perché si è accorto che hanno davvero fatto un sacco di cose a lui non ha provato niente. Cambieranno le cose questa sera nella nuova puntata?



© RIPRODUZIONE RISERVATA