Gilles Rocca e Lucrezia Lando, lui balla da solo, lei ci sarà dopo il malore?

Gilles Rocca e Lucrezia Lando sono finiti spalle al muro per quella che ormai sembra essere la maledizione di Ballando con le stelle 2020. I due sono tra i preferiti e tra i migliori di questa edizione ma questa sera per loro le cose potrebbero non mettersi bene. Perché? Chi ha seguito le news che arrivano dal dietro le quinte della trasmissione ballerina di Milly Carlucci sa bene che in questi giorni Lucrezia Lando si è sentita molla, ha avuto ‘un crollo’ ed è stata portata via in ambulanza per raggiungere il pronto soccorso. Niente di rotto per la ballerina professionista del programma ma solo un ‘abbassamento delle difese immunitarie’ in quelli che lei ha definito problemi di donna. In realtà non è stato spiegato altro ma nel suo racconto ha ammesso di sentirsi un po’ male già dal boogie ma di non aver detto niente fino a quando sabato non ha avuto questo crollo che, molto probabilmente, la terrà lontana dal palco di Ballando con le stelle 2020 questa sera.

Lucrezia Lando sarà a Ballando con le stelle 2020?

Ma qual è questo problema? Si tratta forse del periodo di ciclo o c’è la possibilità che la ballerina sia incinta? Il mistero per ora rimane e mentre tutti sono pronti a scommettere che Gilles Rocca questa sera ballerà da solo proprio come è successo in passato ad Elisa Isoardi, la sua insegnante sui social invita tutti a votare per lui e poi ammette: ‘Ad oggi non so ancora se ci sarò fisicamente oppure no ma farò di tutto per non lasciarlo solo’. In effetti non avendo alcun problema ‘strutturale’, ci potrebbe essere un colpo di scena finale che porterà la bella Lucrezia Lando sul palco magari solo come cornice a quello che Gilles Rocca dovrà fare da solo. Quale sarà il ballo pensato per la sua performance solitaria nella puntata di questa sera ad un passo dalla finale? Lo scopriremo solo guardando il programma visto che sui social è tutto un mistero…



