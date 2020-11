Gilles Rocca e Lucrezia Lando/ Lui: “Quando ho capito che potevo perderla..”

Gilles Rocca e Lucrezia Lando finalisti a Ballando con le stelle 2020?

Gilles Rocca e Lucrezia Lando hanno vinto la puntata la scorsa settimana di Ballando con le stelle 2020 e hanno ottenuto un posto in questa affollata semifinale che andrà in scena questa sera. I due sono stati sempre un po’ i preferiti dal pubblico ma sabato scorso sono davvero riusciti a mettere tutti d’accordo promettendo scintille nella semifinale in onda questa sera. Sui social il bel Gilles Rocca ha affermato con certezza di aver amato questa avventura, la sua compagna di viaggio ma, soprattutto, che presto dovrà fare i conti con quella che sarà la malinconia e la mancanza di alcune cose che ha vissuto in questi mesi dietro le quinte del programma ballerino di Milly Carlucci. Lo stesso ha poi ringraziato proprio la conduttrice che è riuscita a dargli un’opportunità davvero immensa che sicuramente ha cambiato la sua vita, alla fine riuscirà a portare a casa ancora la corona da vincitore?

Gilles Rocca ammette: “Quando ho pensato di perdere Lucrezia Lando..”

Sabato scorso a Ballando con le stelle 2020, Gilles Rocca e Lucrezia Lando hanno portato sul palco un romantico e intenso valzer che ha stregato il pubblico, che si è alzato in piedi alla fine della performance, e anche i giudici. Il primo a parlare è stato Zazzaroni che prima ha chiesto a Carolyn una cosa e poi ha rivelato che lo ha trovato davvero bellissimo. La presidentessa si scusa per come lo ha trattato settimana scorsa ma è contenta che la reazione finalmente ci sia stata e che adesso Gilles sia molto presente nella coppia, alla fine promuove la coreografia. Fabio Canino si complimenta con lui convinto che sia proprio un secchione, almeno in questo ambito (visto che è stato bocciato quattro volte a scuola). Selvaggia Lucarelli ammette che non sa quello che ha visto ma sa che tutto quello che c’era sul palco è stato davvero molto bello. Gilles ammette che ad un certo punto ha pensato proprio a Lucrezia Lando e all’emozione che lei gli regala, cose a cui non ha voluto rinunciare e questo lo ha spinto a reagire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA