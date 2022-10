GILLES ROCCA È TIZIANO FERRO, TALE E QUALE SHOW 2022/ Ecco la maggiore difficoltà

Gilles Rocca è Tiziano Ferro nella seconda puntata di Tale e Quale show 2022

Gilles Rocca dovrà confrontarsi nella nuova puntata di Tale e Quale Show con un altro mostro sacro della musica italiana: Tiziano Ferro. Quasi al pari del caso di Ultimo, l’ostacolo più grande sarà mantenere una certa prestanza vocale viste le tonalità che l’artista è in grado di raggiungere. Rispetto a quanto visto nella prima puntata è lecito aspettarsi un’altra performance solida e di valore. Gilles Rocca ha un bagaglio decisamente ricco dal punto di vista televisivo; oltre alla carriera da calciatore ha partecipato a diverse fiction italiane. Inoltre, è reduce dal trionfo nella scorsa edizioni di Ballando con le stelle.

Certo che Tiziano Ferro è prova assai ardua perché il cantante di Latina è uno di quelli in grado di variare tra note alte e basse anche all’interno della stessa canzone. Vedremo durante la puntata di oggi, 7 ottobre 2022, quale sarà la canzone cantata con il pubblico pronto a commentare sui social network e i giudici a dire la loro impressione.

Gilles Rocca così nella prima puntata di Tale e Quale Show

Tra i più attesi per l’esordio di Tale e Quale Show c’era sicuramente Gilles Rocca protagonista di una performance degna di nota e che ha ottenuto consensi sia da buona parte della giuria che del pubblico. L’ex calciatore si è cimentato in una difficile imitazione di Ultimo, artista romano dalla voce molto potente con duttilità sulle note allungate. Per queste caratteristiche tecniche era di certo una sfida ardua vista la differenza vocale e il rischio di offrire una performance calante e sottotono. Contro ogni aspettativa invece Rocca è riuscito a regalare una esibizione quasi impeccabile della canzone I tuoi particolari, prontamente premiata dalla giuria con lodi di un certo livello in particolare da parte di Giorgio Panariello. In particolare, è stata apprezzata la somiglianza e quindi l’ottimo lavoro degli addetti al trucco che sono riusciti a trasformare l’attore quanto possibile per farlo assomigliare al cantante romano. L’unica voce fuori dal coro è stata quella di Malgioglio; dal suo punto di vista, seppur constatando l’impegno, era troppo evidente l’ostacolo vocale e la difficoltà dell’attore nel equilibrare interpretazione e controllo vocale. Nonostante il suo parere Gilles è riuscito comunque a guadagnare il secondo posto in classifica oltre al tributo meritato del pubblico. In totale, è riuscito a collezionare ben 59 punti. Dopo la prima puntata il ragazzo ha decisamente dimostrato di essere in grado di cimentarsi con pezzi importanti e con artisti con una certa caratura interpretativa. Non a caso, dai social si evince un ampio gradimento da parte del pubblico che ha particolarmente apprezzato la prima performance. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA PRIMA ESIBIZIONE

