Gilles Rocca rompe il silenzio sulla chiusura anticipata de La Talpa 2024: “Mediocre chi attacca senza conoscere”

Gilles Rocca ha deciso di rompere il silenzio in merito alla decisione di Mediaset di anticipare la finale de La Talpa 2024 di tre settimana a causa del calo di ascolti. Il reality, tornato in TV dopo 16 anni, non ha avuto il successo sperato, motivo per il quale viene chiuso con largo anticipo. E di questo calo di ascolti, molti hanno accusato Diletta Leotta, che sarebbe stata non all’altezza del compito.

Dopo aver letto critiche su critiche, Gilles Rocca è intervenuto sui social con un video nel quale ha detto la sua. “Facciamo chiarezza. Dicono che ho criticato il pubblico definendolo mediocre. Non definisco il pubblico mediocre, ma definisco mediocri le persone che attaccano la conduzione di una persona per partito preso, che attaccano il cast, che attaccano la scelta di non avere uno studio.” ha esordito l’attore. Che piaccia o no, La Talpa è un programma che ha un progetto e un grande lavoro alle spalle, ha tenuto a sottolineare ancora Rocca.

Gilles Rocca difende Diletta Leotta

Gilles Rocca ha inoltre risposto a coloro che criticano la conduzione de La Talpa 2024, difendendo il lavoro di Diletta Leotta: “Diletta può piacere o no, ma andare sul personale criticando una persona che sta facendo il suo lavoro con precisione, passione e professionalità, è una cosa che trovo da mediocri. – ha detto nel video – Ognuno è libero di vedere ciò che gli pare. Se c’è una cosa che non mi piace, non la critico perché non la guardo.” Ha quindi ribadito di definire ‘mediocri’ coloro che insultano senza neppure aver visto il programma o compreso le sue dinamiche. “A chi non piace, può cambiare canale. Ma non scrivete critiche negative senza argomentarle”, ha chiuso Rocca.