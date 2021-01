Gilles Rocca ha il Covid/ “Dolori lancinanti, ho avuto paura”

Anche Gilles Rocca colpito dal coronavirus. L’attore e modello, reduce dalla vittoria a Ballando con le stelle, ha raccontato la sua esperienza con il Covid-19 ai microfoni di Storie Italiane. Il 38enne ha avuto sintomi anche pesanti ed ha voluto lanciare un messaggio a tutti: non bisogna assolutamente sottovalutarlo.

Gilles Rocca ha spiegato: «Ho saputo di essere positivo il 22 dicembre: ho fatto un tampone rapido e sono risultato positivo. Il 21 dicembre ho iniziato a non sentirmi tanto bene, non sentivo olfatto e gusto. Ho fatto poi il molecolare che era anche positivo. All’inizio è stata abbastanza dura, ho avuto dolori molto forti a reni, schiena e ossa».

GILLES ROCCA: “NON BISOGNA SOTTOVALUTARE IL COVID-19”

Gilles Rocca ha poi evidenziato: «Ho fatto il tampone perché avevo sintomi, non sentivo più niente: mi sono allarmato e subito chiuso in casa. Il tampone rapido è risultato subito positivo. Io poi sono stato sempre molto attento, sono stato monitorato per tutto il periodo di Ballando con le stelle, ma non solo: ho fatto anche altri lavori e altri tamponi. E’ molto facile prenderselo ed è molto doloroso anche per noi giovani».

Anche la fidanzata di Gilles Rocca è risultata positiva al Covid-19: «Anche la mia compagna Miriam è risultata positiva dopo una settimana. Anche lei in questo momento è positiva, è a casa a Mantova ed è rinchiusa. E’ delicata come situazione: i giovani si sentono inattaccabili, ma in realtà è davvero tosta anche per un fisico allenato come il mio. Pensavo di non prenderlo così aggressivo, ma anche i giovani possono avere delle grandi difficoltà fisiche: non bisogna sottovalutare questo virus».

© RIPRODUZIONE RISERVATA