Nella puntata di questa sera de La Talpa 2024 tra missioni, prove, indizi e sospetti c’è spazio anche per le confessioni dei concorrenti e Gilles Rocca ha ricevuto la sorpresa della sua fidanzata Roberta Mastromichele. L’attore ha confessato: “Quanto mi manca Roberta? Veramente tanto, mi ha ridato la vita in un certo senso perché ho passato un momento molto difficile e Roberta mi ha dato la possibilità di rinnamorarmi è una donna che per la prima volta nella mia vita si sta perdendo cura di me quando io ho sempre cercato di prendermi cura di tutti, mi prendo le responsabilità di tutta la famiglia e la amo tantissimo.”

E subito dopo a La Talpa 2024 è stato mostrato un video della fidanzata di Gilles Rocca Roberta Mastromichele: “Mi raccomando divertiti e pensami tu mi manchi tanto ma torna il più tardi possibile.” La modella ha chiamato il suo uomo con il soprannome Smirk e subito dopo ha spiegato il suo soprannome mostrando il suo tatuaggio: “C’è scritto ehy Smirk perché io anche quando mi arrabbio un po’ sorrido”

Dopo una relazione durata più di 15 anni con Miriam Galanti, Gilles Rocca si è innamorato e fidanzato con Roberta. Chi è Roberta Mastromichele la fidanzata di Gilles Rocca? Su di lei si sa che è un’attrice italiana nata a Roma nel 1976 e che ha iniziato a lavorare come assistente alle coreografie, comincia all’età di 22 anni. Pian piano la modella è rimasta affascinata dal mondo del cinema e parte semplicemente partecipando a videoclip e tour come quelli di Claudio Baglioni, Giorgia, Pavarotti ma anche leggende americane come Robbie Williams e Snoop Doog. L’amore con l’attore sembra solido e forte tanto da intervenire per fare una sorpresa al suo fidanzato.