Gilles Rocca è uno dei protagonisti della nuova edizione di La Talpa, programma tv Mediaset in programma in prima serata su Canale 5 e che vede la conduzione della giornalista e showgirl Diletta Leotta. Gilles Rocca ha avuto una vita condensa di amori vip, per 14 anni è stato con Miriam Galanti ma adesso invece è fidanzato con l’attrice Roberta Mastromichele, andiamo a vedere chi è.

Roberta Mastromichele è un’attrice italiana nata a Roma nel 1976 e che inizia a lavorare come assistente alle coreografie, comincia all’età di 22 anni. Pian piano la donna viene affascinata dal mondo del cinema e parte semplicemente partecipando a videoclip e tour come quelli di Claudio Baglioni, Giorgia, Pavarotti ma anche leggende americane come Robbie Williams e Snoop Doog.

In Italia partecipa intanto a diverse trasmissioni prende parte anche a Sanremo 2004 e nel 2008 conduce – per la prima volta in questo ruolo – il talent Celebrity insieme a Fabio Canino. Nel 2022 ha preso parte al film drammatico Questa Notte Parlami dell’Africa. Parliamo di un’attrice che ha fatto molto bene sia a livello di film e soprattutto a livello teatrale. Il suo exploit è però nella saga del film Manuale D’Amore

Gilles Rocca, come procede con Roberta Mastromichele?

Roberta Mastromichele ha un discreto seguito anche sui social dove spesso posta del suo lavoro ed ha oltre 70 mila follower. Su Gilles Rocca sono apparsi vari rumors legati ad un eventuale rapporto con Bianca Guaccero ma fu la stessa donna a smentire sui social. Gilles Rocca e Roberta Mastromichele hanno 7 anni di differenza con la donna che è più grande. In una recente intervista a Verissimo Gilles Rocca ha spiegato:

“La mia fidanzata? Era destino incontrarci con Roberta, è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Ora sogno un presente con lei”, facendo capire quindi di pensare al presente, non ad un matrimonio ad ora. I due si godono il rapporto e sia l’attore che l’attrice – ex fidanzata del regista e attore americano Matt Dillon – appaiono più legati che mai.

Parlando del loro rapporto qualche mese fa al settimanale Mio l’uomo ha spiegato: “La conosco da più di vent’anni, ma non la vedevo da vent’anni. Facciamo lo stesso mestiere e abbiamo tanti amici in comune. Ora in tutti questi anni non ci eravamo mai visti, era destino rincontrarsi”, ha raccontato ancora una volta l’uomo.