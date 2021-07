Gilles Rocca smentisce la rottura da Miriam Galanti/ “Siete dei pezzi di mer*a”

Nessuna rottura tra Gilles Rocca e Miriam Galanti che sono sempre più innamorati e felici. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi che, durante la permanenza in Honduras ha più volte dichiarato l’immenso amore che nutre per la fidanzata e la voglia di avere un futuro con lei, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, si scaglia contro quella parte della stampa che, ieri, ha diffuso la notizia sulla presunta fine della sua storia d’amore. Nessuna crisi di coppia per Gilles Rocca e Miriam Galanti che, dopo essere rimasti lontani per settimane, hanno ricominciato la loro vita insieme. Entrambi molto riservati, pubblicano raramente post riguardanti la vita privata, ma stavolta, di fronte alla fake news sulla presenta rottura con Miriam, Gilles Rocca ha fatto un’eccezione smentendo immediatamente tutto.

Gilles Rocca "Con Miriam Galanti è finita, pazzo di un'altra"/ Chi è? "Mora sensuale"

Gilles Rocca contro le fake news

Non ci sta Gilles Rocca che esprime tutta la propria amarezza nei confronti di una notizia non vera riguardante la sua vita privata. “Ma quanto gli piace scrivere caz**te ai giornali sulla vita delle persone. Quanto vi piace. Io vi potrei anche querelare per le stron**te immense che dite. Non lo faccio perché non ho voglia di perdere del tempo tra avvocati e stron**te varie. Però sappiate che siete veramente dei grandissimi pezzi di mer**. Ciao parassiti della società”, ha sbottato Rocca in una serie di Instagram Stories. Silenzio, invece, da parte di Miriam Galanti, da sempre molto riservata come ha dimostrato durante la partecipazione del fidanzato prima a Ballando con le stelle e poi all’Isola dei Famosi.

