Gilles Rocca: “In amore ho bisogno di intimità”/ “Miriam Galanti? Nessuna crisi”

Gilles Rocca, vincitore dell’ultima edizione di “Ballando con le Stelle” e recente protagonista a “L’Isola dei Famosi”, è intervenuto domenica 11 luglio in qualità di ospite nel corso della trasmissione “Uno Weekend”, parlando della sua storia d’amore con Miriam Galanti. Subito i due conduttori, Anna Falchi e Beppe Convertini (coppia decisamente collaudata, dopo il successo di “C’è tempo per…” della scorsa estate, ndr), hanno provato a fare sbilanciare l’attore sulla propria relazione sentimentale, ma lui ha fatto ampio ricorso alla diplomazia, manifestando ripetutamente il desiderio di vivere la sua storia nella privacy più totale.

“Io sono sempre innamorato, non si può vivere senza amore – ha affermato Rocca –. Non sono l’uomo ideale, ma se sono innamorato di qualcuno, vedo solo quella persona. All’Isola mi mancava stare con Miriam, ma anche con i miei genitori, vista la paura derivata da questo periodo storico. Inoltre, posso dire che di amore ho parlato talmente tanto che adesso tiro i remi in barca, cerco di vivere le mie storie lontano dai riflettori”.

GILLES ROCCA: “IO E MIRIAM GALANTI CI AMIAMO, CRISI? SOLO PETTEGOLEZZI”

Nel prosieguo della sua intervista a “Uno Weekend”, Gilles Rocca è stato ancora stuzzicato sull’argomento amore, con Beppe Convertini in particolare che gli ha domandato se fosse vera la notizia secondo cui la sua relazione con Miriam Galanti sarebbe naufragata: “Assolutamente no, sono pettegolezzi, cose che scrivono. Soprattutto l’Isola mi ha insegnato a mantenere maggior riserbo circa la mia storia d’amore: ho bisogno di recuperare un po’ di intimità adesso”.

Rocca ha poi raccontato un particolare legato alle giornate che hanno preceduto la sua partenza per l’Isola dei Famosi che non ha fatto altro che sottolineare quanto sappia essere romantico e premuroso nei confronti della propria donna: “Prima di partire per ho tappezzato la casa di post-it per Miriam. Li ho attaccati dappertutto, anche nel frigorifero. Ne è valsa assolutamente la pena”. Infine, una battuta su chi oggi si innamora via social: “Bisogna poi trovarsi di persona e capire se quel sentimento è reale. Quando mi sono fidanzato io, dodici anni fa, i social network non erano ancora così attivi”.



