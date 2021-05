Gilles Rocca Vs Zorzi “Cos’hai fatto oltre al GF VIP?”/ “Like e follower poi niente!”

Si scatena la lite all’Isola dei Famosi tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi. La nuova puntata si apre discutendo nel malumore di Gilles e del suo malessere per la forte mancanza della fidanzata Miriam Galanti. Dallo studio prima Iva Zanicchi, poi Elettra Lamborghini dicono la loro sul naufrago fino ad arrivare a Tommaso Zorzi. Per replicare alle sue dichiarazioni, Gilles usa il paragone con la sua avventura al Grande Fratello Vip ma la cosa fa stizzire Zorzi, che sbotta: “Ma perché guardi sempre al mio Grande Fratello Vip, qui si sta parlando della tua Isola!” Di fronte a questo sfogo, Gilles perde la pazienza: “Ma cosa devo guardare, hai fatto quello nella vita!” Sbalordito, Zorzi replica: “Perché tu cosa hai fatto amore mio? Ma dai!”

Lite tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca all’Isola dei Famosi 2021

Tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca ha allora il via un’accesa lite all’Isola dei Famosi 2021. Il naufrago non ci sta all’insinuazione di Tommaso e replica: “Vatti a documentare! Premio Massimo Troisi, ho fatto documentari… tu like, like, follower… per il resto cos’è che hai fatto? – e ribadisce – Io? Vatti a documentare, vai a vedere anche al cinema: Marco Risi, Paolo Sorrentino, vatteli a guardare! La mia vita non va avanti grazie ai follower ma grazie alle mani!” È Ilary Blasi a prendere poi le redini e a stemperare lo scontro, passando ad un altro argomento.

