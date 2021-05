Miriam Galanti, fidanzata Gilles Rocca/ Sorpresa in studio “scaccia crisi”? Intanto le foto eliminate…

Miriam Galanti è fidanzata con Gilles Rocca, naufrago dell’Isola dei Famosi 2021, da 12 anni. L’attrice, classe 1989, è da molti giorni che non appare in studio per sostenere il suo compagno. Sull’Isola Gilles Rocca sente molto la mancanza della sua campagna, tanto da aver annunciato in diretta di voler fare un figlio con lei al suo ritorno. L’ultima settimana non è stata facile per il vincitore di Ballando con le stelle, provato dalla fame e dalla mancanza di affetti, tanto da aver chiesto al resto del gruppo di essere nominato (alzando un vero polverone in Palapa e in studio). Sulle spiagge dell’Honduras, Gilles parla solo di Miriam Galanti: “Capisco che poverini li sto massacrando, ma che ci posso fare?”, ha ammesso l’attore durante l’ultima puntata. “Stai tranquillo, Miriam è nel tuo cuore, tu nel suo. Lei è impegnata per motivi di lavoro”, ha cercato di tranquillizzarlo Ilary Blasi. Ma, inaspettatamente, Miriam Galanti ha voluto mandare un messaggio al suo compagno attraverso Giovanni Ciacci, che ha letto le parole dell’attrice: “Gilles ti penso tanto, mi manchi e stai tranquillo, io sono sempre qui”.

Gilles Rocca sta male, si ritira?/ Controlli medici e Valentina Persia sbotta: "Andasse via!"

Miriam Galanti: in studio per Gilles Rocca?

Questa sera, lunedì 3 maggio, Miriam Galanti sarà nello studio dell’Isola dei Famosi 2021 per sostenere Gilles Rocca? “Il fatto che Ciacci abbia detto “Miriam arriverà” mi fa pensare che ci sarà lunedì in studio e tenterà in tutti i modi di far rimanere Gilles su Imboscada in modo che si possa ripulire di tutto il suo percorso, e lui accetta dando ascolto solo a lei”, ha commentato un utente su Twitter. Altri invece si dispiacciono per l’attrice: “Quindi quella sventurata di Miriam si vede ripiombare a casa il leggerissimo fidanzato Gilles?”, “Ma io lo farei proprio restare Gilles, almeno Miriam è libera un altro po’…” e “Se Gilles andasse al televoto nemmeno Miriam lo salverebbe”, hanno ironizzato alcuni fan del reality show. I più attenti, invece, si sono accorti che Miriam Galanti ha eliminato dal suo profilo Instagram le foto con il fidanzato: “Ma Gilles Rocca ha saputo che Miriam ha cancellato le foto con lui dai social?”.

