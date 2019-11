Gina Maria Schumacher, chi è figlia di Michael/ Video: a cavallo con la tuta Ferrari

Tenuta lontano dai riflettori col fratello Mick, ora Gina Maria Schumacher fa parlare di sé. Sempre attenta a proteggere la sua privacy, e quella della sua famiglia, la 22enne è diventata campionessa mondiale di equitazione. La primogenita della leggenda di Formula 1 ha un tratto in comune con suo padre e suo fratello: anche lei è competitiva. E infatti è diventata campionessa mondiale ed europea di Reining, la disciplina dell’equitazione americana che si ispira al lavoro dei cowboy, una passione che condivide col fidanzato. Da bambina correva in kart, da adolescente ha prevalso la passione per i cavalli, che ha ereditato dalla mamma Corinna, una amazzone di talento e allevatrice a cui peraltro Gina Maria assomiglia molto. Pare che anche papà Schumi avesse cominciato a dedicarsi al Reining prima del tragico incidente in sci. Sua moglie Corinna ha contagiato tutta la famiglia, tanto che anni fa aveva convinto suo marito ad acquistare un ranch in Texas. Nelle ultime ore Gina Maria Schumacher ha fatto parlare di sé per l’omaggio al padre: a Fieracavalli, a Verona, si è esibita vestita con la tuta della Ferrari del padre.

GINA MARIA SCHUMACHER, A CAVALLO CON LA TUTA FERRARI

In quell’occasione Gina Maria Schumacher ha anche simulato un pit stop. Questa è stata una delle rare manifestazioni pubbliche per il padre. Ora che Michael vive da sei anni i postumi dell’incidente in sci, avvenuto nel 2013 sulle Alpi francesi, lei e il fratello Mick vegliano a difesa della privacy del padre, pur mantenendo vivo il ricordo del campione. Anche sui social Gina Maria è molto discreta. Poco dopo l’incidente del padre, la ragazza scrisse su Instagram: «C’è solo una felicità in questa vita, amare ed essere amati». Nel video che vi proponiamo di seguito si vede la coreografia a tema Ferrari a Fieracavalli a Verona con l’omaggio di Gina Maria al padre Michael, sette volte campione del mondo di Formula 1. L’amazzone 22enne ha partecipato alla prova di freestyle, scegliendo per l’occasione di indossare tuta rossa, casco e un costume ad hoc per il suo cavallo. Poi ha simulato un vero e proprio pit stop, aiutata da otto meccanici per il “cambio gomme”. «Non avrei potuto scegliere altro tema che quello Ferrari per il mio costume. Siamo in Italia, rappresento la famiglia Schumacher e la Ferrari è un mito», Gina Maria in una dichiarazione.





