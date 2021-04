Ginevra Francesconi, chi è?/ “Critiche sui social? Capiterà anche a me prima o poi”

Ginevra Francesconi, classe 2003, è una giovane attrice, protagonista del film Genitori vs Influencers in cui recita accanto a Fabio Volo. Nella pellicola diretta dalla registra Michela Andreozzi, Ginevra Francesco che oggi, sabato 3 aprile, è ospite di Verissimo insieme a Fabio Volo. Nel film, Ginevra interpreta Simona, la figlia di Fabio Volo. Adolescente e con il sogno di diventare un’influencer di successo, il personaggio intepretato dalla Francesconi si scontra con il mondo degli adulti. Bellissima e con le idee chiare sul proprio futuro, in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Messaggio, pensando al tema affrontato nel film di cui è protagonista, Ginevra ha dichiarato di non essersi imbattuta in critiche pesanti sui social pur essendo consapevole che potrebbe accadere anche a lei.

«Se mi dovesse mai succedere, immagino che capiterà anche a me prima o poi, cercherò di farmi scivolare tutto addosso. Ci sono troppe critiche non costruttive sui social», ha detto al Messaggero.

Ginevra Francesconi, l’esperienza accanto a Francesco Montanari

Ginevra Francesconi sa cosa vuole fare da grande. La recitazione è una sua grande passione che sta alimentando con ruoli sempre più importanti. Prima di recitare accanto a Fabio Volo, infatti, Ginevra è stata anche la protagonista di “Regina”, Unico film italiano in concorso al Torino Film Festival 2020 di Alessandro Grande in cui recita accanto a Francesco Montanari. In Regina, Ginevra intepreta la figlia del personaggio di Francesco Montanari ed è stata indicata come una vera rivelazione. Giovanissima, con un grandissimo talento e tanta voglia d’imparare e migliorarsi, Ginevra Francesconi si sta facendo strada nel mondo del cinema italiano. Sui social, si mostra come una giovane ragazza con tanti sogni e progetti ancora da realizzare.

