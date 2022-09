Ginevra Lamborghini, coming out al GF Vip: “Ho avuto storie con due donne”/ “Tanta chimica. Ho sperimentato…”

Ginevra Lamborghini fa coming out al Grande Fratello Vip 2022: “Ho avuto storie con due donne”

I concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 sono entrati solo da tre giorni nella Casa di Cinecittà eppure c’è chi come Ginevra Lamborghini ha già raccontato molto di sé. Non solo si è sbottonata sulle liti con la sorella Elettra Lamboghini, ma ha anche parlato della sua vita amorosa, fatta di relazioni avute anche con donne. Nel particolare, stando a quanto riporta Biccy, Ginevra ha parlato di due flirt avuti con due donne, due esperienze rivelatesi totalmente diverse.

“A me piaceva e mi sono lasciata andare, lei invece non se la viveva bene. – ha raccontato Ginevra Lamborghini parlando del flirt avuto con una donna – Questa cosa le smuoveva dei disagi. Anche quando ci vedevamo e partivano dei gran limoni e delle gran palpate, quando poi c’era il momento di concludere no. Alla fine c’è arrivata dopo un po’ ed è stato molto bello, però credo che abbia mantenuto un po’ di riserbo. Forse sensi di colpa.” ha spiegato.

Ginevra Lamborghini e i flirt con le donne: “Ho sperimentato con serenità”

Ginevra Lamborghini ha dunque continuato nel suo racconto, ammettendo che con quella donna non è stato amore “ma avevamo molta sintonia mentale, avevamo molta chimica e intesa. – Tuttavia – ho capito che lei aveva troppi problemi e ho preferito staccare per non renderla tossica [la storia, ndr]. Sapevo che sarebbe andata a schifio. Non ci sentiamo più, ma se ci vediamo ora è tranquilla”.

La sorella di Elettra Lamborghini ha poi aggiunto che quella non è stato l’unico flirt avuto con una donna: “Poi ho avuto un’altra cosa con un’altra ragazza e con lei ho molto più sperimentato anche con serenità. A me piacciono davvero le donne“. Una confessione che d’altronde riporta alla mente quella molto simile fatta dalla sorella Elettra quando, anni fa, ammise di essere attratta dalle donne.

