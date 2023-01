Ginevra Lamborghini, è uscita stanotte I see u/ Hit bomba con Alessandro Basciano

Ginevra Lamborghini e Alessandro Basciano: è uscita I see u, la loro nuova hit

Dalla Casa del Grande Fratello Vip al successo discografico: è questo il destino che accomuna Alessandro Basciano e Ginevra Lamborghini. Lui è stato uno dei concorrenti della passata edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, in cui ha conosciuto la sua attuale fidanzata (e futura moglie) Sophie Codegoni, da cui presto avrà una bambina. Lei è la sorella della twerking queen per eccellenza Elettra Lamborghini ed è stata protagonista del Grande Fratello Vip 2022, dove ha appassionato i telespettatori per il suo rapporto di complicità con Antonino Spinalbese.

Ora, però, i due ex gieffini hanno unito le proprie forze e dato vita ad una hit destinata a diventare un tormentone a tutti gli effetti, nelle radio e non solo. È infatti uscita questa notte I see u, il nuovo singolo di Ginevra Lamborghini e Alessandro Basciano, in collaborazione con Vincent Arena e disponibile su Spotify e le altre piattaforme musicali. Una collaborazione a tratti inaspettata, in cui però i due ex volti del reality hanno concentrato le proprie energie per regalare al pubblico un pezzo dal sound orecchiabile e dallo stile elettro-dance.

Ginevra Lamborghini e Alessandro Basciano: l’esibizione al Grande Fratello Vip 2022

Una piccola anticipazione di I see u, in realtà, è stata fornita nel corso di una delle precedenti puntate del Grande Fratello Vip 2022. Poco prima di Natale, infatti, Alessandro Basciano e Ginevra Lamborghini erano stati ospiti del reality per presentare in anteprima la loro nuova hit, cantata all’esterno della Casa di fronte ai concorrenti. Un regalo per loro, per Alfonso Signorini e per tutto il pubblico a casa: in quell’occasione, tra l’altro, era stata ospite anche Sophie Codegoni e aveva annunciato ufficialmente di essere in dolce attesa di una bambina.

Dopo l’avventura al Grande Fratello Vip nella precedente edizione, Alessandro Basciano e l’attuale Bonas di Avanti un altro hanno decisamente bruciato le tappe. Il sentimento nato sotto il tetto di Cinecittà si è presto trasformato in una solida frequentazione fuori dalla Casa. Prima è arrivata la proposta di matrimonio, nella romantica cornice di Venezia sul red carpet della Mostra del Cinema; a seguire, l’annuncio della gravidanza e l’attesa per la nascita del primo frutto del loro amore. Un periodo decisamente d’oro per la giovane coppia.











