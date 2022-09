Ginevra Lamborghini “Finocchi? Qui ce ne sono un paio”, battuta omofoba al GF Vip/ Rischio squalifica?

Ginevra Lamborghini al GF Vip: “Finocchi? Qui ce ne sono un paio”

Ginevra Lamborghini, nel bene o nel male è senza dubbio uno dei personaggi più chiacchierati e controversi di questa edizione del Grande Fratello Vip 2022. Non si è mai risparmiata in fatto di confronti con i suoi inquilini, e la rottura con sua sorella è diventata una questione piuttosto nota al pubblico.

Questa volta però, sembra che la sorella di Elettra abbia avuto quello che per molti rappresenta una caduta di stile. Il motivo è una battuta omofoba che la gieffina avrebbe fatto in presenza di Attilio che dichiara: “Dopo cena mi piace mangiare un po’ di crudités… ma non trovo mai i finocchi“. A questo punto, Ginevra Lamborghini afferma: “Guarda in questa casa un paio ce ne sono” il tutto seguito da una risata collettiva…”. La battuta della gieffina non è passata inosservata al web che polemizza e che non gradisce il suo atteggiamento, alcuni invece cercano di difenderla sgonfiando il tutto; Alfonso Signorini interverrà in qualche modo? Per le c’è l’ombra della squalifica…

Ginevra Lamborghini ed Elettra hanno litigato per un video: il retroscena al GF Vip

Ginevra Lamborghini e la sorella Elettra avrebbero litigato a causa di un video. A svelare il retroscena è Giaele De Donà che racconta che Ginevra avrebbe fatto un video di nascosto a sua sorella, minacciando poi di pubblicarlo.

La sorella della cantante ha poi confermata l’esistenza del contenuto senza spiegare oltre, come riporta Isa & Chia: “Le ho detto [ad Elettra, ndr] ‘perché non mi parli? Dimmi che cosa ti ho fatto!’ Lei mi diceva ‘niente, niente’, ma aveva un mezzo ghigno sul viso. Ed io la conosco, quando ha quel ghigno è in difficoltà: è un sorrisetto di imbarazzo e disagio. Quando si accorge che io le stavo facendo un video lei ha cambiato atteggiamento e invece di stare zitta mi ha detto ‘brava, mi stai facendo un video? complimenti’. Lì la situazione è degenerata e abbiamo litigato fortemente. Mi sono messa davanti alla porta e le ho detto ‘che cavolo stai dicendo, che cosa hai paura del video? lascia stare’. Lei stava sgattaiolando via e io le ho urlato ‘tu da questa porta non esci se non mi dici che cosa ti ho fatto’ e lei niente, non mi guardava neanche in faccia”.

