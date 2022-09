Elettra e Ginevra Lamborghini hanno litigato per un video ‘compromettente’?/ Retroscena al GF Vip: “Minacce…”

Elettra e Ginevra Lamborghini hanno litigato per un video? Spunta un nuovo retroscena al GF Vip 2022

Da quando Ginevra Lamborghini ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, il pubblico ha iniziato a chiedersi i motivi della rottura con sua sorella Elettra. Le due non si parlano da due anni e molte sono le indiscrezioni sulle motivazioni che hanno portato a questo definitivo allontanamento. Elettra, infatti, non vuole proprio più saperne della sorella e forse uno dei motivi di questa rottura è un video.

Ginevra Lamborghini minaccia Giaele De Donà "Ti tiro un bicchiere in testa, falsa"/ Scoppia il caos al GF VIP

Stando a quanto raccontato da Giaele De Donà nella Casa, Ginevra avrebbe fatto un video di nascosto ad Elettra e l’avrebbe minacciata di renderlo pubblico per danneggiarla. Un gesto che avrebbe causato una frattura insanabile tra le due sorelle. Nella Casa, Ginevra ha poi confermato l’esistenza di questo video parlando con Wilma Goich, senza tuttavia entrare nel merito del contenuto.

Adriana Volpe: "La diffida di Elettra Lamborghini a Ginevra? Le tarpa le ali"/ "Prati-gate? Aspetto le prove"

Elettra e Ginevra Lamborghini confermano la presenza di un video che ha causato la lite…

Queste le parole di Ginevra in merito, come riporta Isa e Chia: “Le ho detto [ad Elettra, ndr] ‘perché non mi parli? Dimmi che cosa ti ho fatto!’ Lei mi diceva ‘niente, niente’, ma aveva un mezzo ghigno sul viso. Ed io la conosco, quando ha quel ghigno è in difficoltà: è un sorrisetto di imbarazzo e disagio. Quando si accorge che io le stavo facendo un video lei ha cambiato atteggiamento e invece di stare zitta mi ha detto ‘brava, mi stai facendo un video? complimenti’. Lì la situazione è degenerata e abbiamo litigato fortemente. Mi sono messa davanti alla porta e le ho detto ‘che cavolo stai dicendo, che cosa hai paura del video? lascia stare’. Lei stava sgattaiolando via e io le ho urlato ‘tu da questa porta non esci se non mi dici che cosa ti ho fatto’ e lei niente, non mi guardava neanche in faccia”.

Ginevra Lamborghini furiosa al GF Vip/ "Se tocchi mia sorella ti faccio un cu*o così"

Una vicenda questa che è stata commentata anche su Twitter e che pare aver trovato anche la conferma di Elettra. Stando a quanto riporta Pipol TV, la cantante avrebbe infatti messo like a questo commento: “Se questa storia che Ginevra abbia registrato un video ad Elettra e poi l’abbia minacciata di venderlo ai giornalisti fosse vera, comprendo pienamente la diffida e l’allontanamento di Elettra”. Di certo di materiale su cui discutere per la puntata di domani del GF Vip Signorini ne ha parecchio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol TV (@thepipol_tv)













© RIPRODUZIONE RISERVATA