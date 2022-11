Ginevra Lamborghini ha il Covid-19?/ “Sono malatina, ho il mal di gola”

Ginevra Lamborghini a rischio Covid? Ecco cosa è successo

I casi di Covid all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2022 sono ben quattro, mentre gli altri concorrenti sono costantemente monitorati. Ginevra Lamborghini, fuori dal reality show sembra accusare alcuni sintomi del virus, ma cosa ha a che fare con il GF Vip?

In studio si è presentata anche Pamela Prati, dopo l’eliminazione, che una volta uscita ha fatto il tampone ed risultata positiva: “Cari Amici, ieri dopo aver saputo della positività di alcuni miei compagni d’avventura sono corsa a fare un tampone ed ero negativa. Questa notte sono stata male, per sicurezza l’ho ripetuto ed è risultato positivo. Spero di riprendermi presto perché non mi sento bene e, non avendo mai avuto il Covid prima d’ora, sono un po’ spaventata. Ovviamente non sarò in studio domani sera ma spero di guarire presto per tornare da voi. Statemi vicino perché il vostro affetto per me è sempre fondamentale“. Dunque, la showgirl potrebbe avere portato il covid in studio e averlo trasmesso anche a Ginevra Lamborghini che ieri, in diretta social, accusava “mal di gola” e si sentiva “malatina“. Come andrà a finire, l’ereditiera farà il tampone?

Ginevra Lamborghini appoggia la coppia Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia

Ginevra Lamborghini, sempre in diretta social, ha svelato quale coppia vorrebbe che si formasse al Grande Fratello Vip 2022. L’ereditiera tifa per Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia di cui dichiara: “Mi fa riderissimo Tavassi e spero che tra lui e Micol Incorvaia nasca qualcosa. Perché a me Micol piace un botto e Tavassi mi fa tagliare… Mi piacciono loro due insieme, sono carini. Poi lui ci prova propio in un modo bellino, la tira sempre in mezzo. Spero che nasca questa coppia.”

Le probabilità che i sogni di Ginevra Lamborghini si avverino, in realtà, è molto alta. Infatti, i due gieffini hanno dichiarato di piacersi molto proprio nelle ultime ore, che stia per nascere una nuova coppia nella Casa più spiata d’Italia?

