Ginevra Lamborghini tifa per Edoardo e Micol/ “Spero nasca una coppia, sono carini”

Ginevra Lamborghini sostiene Edoardo e Micol e spera nasca una relazione

Ginevra Lamborghini continua a seguire in modo molto attivo le dinamiche nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Tra i concorrenti che le piacciono ci sono anche Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, di cui si nota una certa simpatia e affinità reciproca.

Ginevra Lamborghini spera che tra loro possa nascere una coppia e in una diretta dichiara: “Mi fa riderissimo Tavassi e spero che tra lui e Micol Incorvaia nasca qualcosa. Perché a me Micol piace un botto e Tavassi mi fa tagliare… Mi piacciono loro due insieme, sono carini. Poi lui ci prova propio in un modo bellino, la tira sempre in mezzo. Spero che nasca questa coppia.” In effetti, Edoardo e Micol sono usciti allo scoperto rivelando di piacersi in un modo che va oltre l’attrazione fisica. Il fratello di Guendalina ha dichiarato di avere molti interessi in comune con la Incorvaia e che c’è molta complicità. Dunque, una relazione tra loro potrebbe essere più che una semplice speranza.

Ginevra Lamborghini “azzarda” la coppia Nikita e George

Ginevra Lamborghini, oltre ad Edoardo e Micol, ha deciso di tifare per un’altra coppia questa volta più azzardata: Nikita Pelizon e George Ciupilan. I due hanno più volte sostenuto di essere amici, ma secondo l’ereditiera tra loro si nasconde un sentimento più forte.

Ginevra Lamborghini dichiara: “Devo dire la verità: Nikita e George… Io lo spero! Oh come sono carini e bellini. Quando ascolto la canzone di Nala e Simba, io vedo Nikita e Ciupilan. Per me sarebbe una relazione molto naturale e bella, carina… molto. Dolci e spontanei, sono molto cucciolini, io voto per Nikita e George perché sono molto carini”. A quanto pare però, la modella si è dichiarata a Luca Onestini ricevendo un due di picche dal gieffino.

