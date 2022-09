Ginevra Lamborghini “Ho fatto un video di nascosto ad Elettra”/ Il retroscena che…

Tra Ginevra Lamborghini e Elettra spunta un video: la rivelazione

Ginevra Lamborghini e la sorella Elettra avrebbero litigato a causa di un video e della conseguente minaccia di diffusione. Durante la giornata di ieri, Ginevra Lamborghini si è confidata con Wilma Goich e ha iniziato a parlare di un video che lei stessa avrebbe fatto a Elettra. Ginevra non chiarisce il motivo per il quale abbia discusso con la sorella Elettra ma svela: “Le ho detto “perché non mi parli? Dimmi che cosa ti ho fatto” Lei mi diceva “niente, niente”, ma aveva un mezzo ghigno sul viso. E io la conosco, quando ha quel ghigno è in difficoltà: è un sorrisetto di imbarazzo e disagio”.

Ginevra ha spiegato che tra e due sarebbe nata poi un’accesa discussione: “Quando si accorge che io le stavo facendo un video lei ha cambiato atteggiamento e invece di stare zitta mi ha detto “brava, mi stai facendo un video? complimenti”. Lì la situazione è degenerata e abbiamo litigato fortemente. Mi sono messa davanti alla porta e le ho detto “che cavolo stai dicendo, che cosa hai paura del video? Lascia stare”. Lei stava sgattaiolando via e io le ho urlato “tu da questa porta non esci se non mi dici che cosa ti ho fatto” e lei niente, non mi guardava neanche in faccia”. Sono in molti però a chiedersi cosa ci sia di compromettente in quel video. Come mai Elettra avrebbe perso le staffe nei confronti della sorella?

Ginevra Lamborghini e Elettra, i retroscena del loro rapporto

In un articolo del Settimanale Chi sono stati svelati dei retroscena sui dissidi tra Ginevra e Elettra Lamborghini. La motivazione della rottura tra le sorelle risiederebbe nella volontà di Ginevra di accostarsi al mondo della musica. In questo suo sogno, Ginevra non avrebbe trovato l’appoggio della sorella e per questo motivo avrebbe deciso di fare da sola. Pare però che Elettra non l’abbia affatto presa bene. Sul Settimanale Chi si legge: “A un certo punto Ginevra decide di cambiare vita e di voler tentare di seguire la carriera di cantante proprio come Elettra. Così si dà da fare, le chiede aiuto, ma trova sempre un muro, fino a quando non decide di fare da sola. Elettra non la prende bene: la vive come una mancanza di rispetto, si sente “tradita” e pensa che la sorella non abbia tenuto conto della sua volontà. Il “no” di Elettra è dettato da mille motivi, compreso il suo senso di responsabilità. Ci confida, infatti, che è difficile farsi largo nel mondo della musica e in quello della televisione, bisogna avere le spalle larghe. Insomma, a suo dire vorrebbe cercare di tutelare la sorella, ma a Ginevra poco importa e così va avanti per la sua strada, disintegrando in questo modo il rapporto con Elettra”.

Elettra avrebbe così voluto proteggere la sorella evitando che intraprendesse la sua stessa carriera. Ad oggi sembra che i rapporti siano insanabili e a confermarlo ci pensa anche il Settimanale Chi: “Noi che abbiamo seguito Elettra Lamborghini per mesi e abbiamo tentato di capire se ci fossero i margini per un lieto fine, oggi diciamo: assolutamente no, purtroppo”.











