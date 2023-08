Ginevra Lamborghini, la sua hit ‘Equatore’ raggiunge 800k su Spotify/ “Non posso essere più felice”

Ginevra Lamborghini, la sua hit estiva conquista le classifiche Spotify

Ginevra Lamborghini ha raggiunto un notevole traguardo, l’ex gieffina sta conquistando le spiagge, da nord a sud, con la sua hit Equatore. Dal Grande Fratello Vip, la sorella di Elettra è entrata sempre di più nel cuore del pubblico per poi pubblicare il suo primo singolo, I see U, in collaborazione con Alessandro Basciano.

Ginevra Lamborghini finisce in ospedale: fan preoccupati/ "Non ce l'ho fatta..."

Oggi, la cantante ha condiviso con i fan una notizia importante: “Oggi Equatore ha raggiunto gli 800k su Spotify. Non posso essere più felice… tutto grazie a voi. Love u so much“. Ginevra si è esibita spesso durante questa estate, per i numerosi fan che la seguono sempre. La sua hit estiva si sta rivelando un notevole successo che sta conquistando le classifiche.

Spinalbese incontra le sue ex Helena Prestes e Ginevra Lamborghini alla serata di CHI/ "Ecco cos'è accaduto"

Ginevra Lamborghini e il ricovero in ospedale: cosa è successo

La cantante sembra aver recuperato le energie con la sua Equatore, hit con le quale sta raggiungendo un buon successo. A luglio, però, Lamborghini è stata ricoverata in ospedale per un malore improvviso di cui non ha specificato la natura. Sui social, l’ex gieffina si è lasciata andare ad un breve sfogo sulle sue condizioni di salute.

“Sono un pò… a volte mi preoccupo. Non è che mi preoccupo per la mia salute adesso, ma un domani. Ho solo un pò di paura. Sono una fifona, ho pensieri, so che devo stare tranquilla perchè non è la prima volta che mi è successo però mi preoccupa perchè ho delle sfighette che mi preoccupano per un giorno” ammette Ginevra, che preoccupa i fan alludendo a qualcosa di improvviso che potrebbe crearle problemi in futuro.

Ginevra Lamborghini incastrata dall'audio del fidanzato/ "Antonino? Lei non era single al GF": lei interviene

© RIPRODUZIONE RISERVATA