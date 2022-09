Ginevra Lamborghini minaccia Giaele De Donà “Ti tiro un bicchiere in testa, falsa”/ Scoppia il caos al GF VIP

Lite furiosa tra Giaele De Donà e Ginevra Lamborghini: ecco cosa è successo

Giaele De Donà, dopo aver avuto una lite con Carolina Marconi al Grande Fratello Vip, è stata protagonista di un scontro acceso con Ginevra Lamborghini. Giaele ha rimproverato la sorella di Elettra di non aver avuto tatto nel giudicare il suo amore libero con il marito. A questo punto, Ginevra, dichiara: “Tu hai avuto pregiudizi nei miei confronti ed hai anche agito negativamente con me…Inutile chiedermi scusa…Sei una grande bugiarda…”

Elettra e Ginevra Lamborghini hanno litigato per un video 'compromettente'?/ Retroscena al GF Vip: "Minacce…"

A questo punto, comincia un serrato faccia faccia in cui Giaele De Donà, rivolgendosi alla gieffina, dichiara: “Io mi sono già scusata, ma a questo punto se hai la tua opinione su di me neppure m’interessa fartela cambiare…”. L’influencer svela di non aver mandato giù la nomination all’ultima diretta del Grandel Fratello Vip di Ginevra che ha dichiarato in diretta che Giaele starebbe con il marito solo per il conto in banca: “Hai voluto prenderti quattro applausi“. La sorella di Elettra, a questa frase, sbotta e tuona: “Guarda ti tiro il bicchiere in faccia…Ma cosa dici? Ma cosa dici? Quattro applausi! Mi stai facendo davvero innervosire…” e ancora: “Se pensi questo dimostra che sei proprio cretina…Non capisci niente…Ti sei giocata veramente malissimo le carte perchè io sono una che perdona…”.

Ginevra Lamborghini furiosa al GF Vip/ "Se tocchi mia sorella ti faccio un cu*o così"

Giaele De Donà scontro con Carolina Marconi: “Sei falsa”

Giornata di litigi per Giaele De Donà al Grande Fratello Vip che ha discusso anche con Carolina Marconi che non condivide il suo amore libero con il marito. La modella venezuelana dichiara: “Sei falsa e te lo dico in faccia. Per me l’amore non è questo. Sei maleducata. Noi dobbiamo dare l’esempio, portiamo un messaggio”. Poi la gieffina continua: “Sii sincera, è una persona che ha tanti soldi e ti mantiene. Gli vuoi bene ma per me non è amore”.

A questo punto, Giaele De Donà si infuria e difende il suo matrimonio: “Ognuno ama come vuole. L’amore non ha s*ss*, non ha religione, non ha età. Non puoi giudicare il mio matrimonio perchè non è un progetto collettivo, deve avere senso solo per me e per mio marito”.

Giaele De Donà piange al GF Vip: "Ho paura che mio marito Brad mi lasci"/ "Potrebbe allontanarsi perché…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da News (@mondodelreality)













© RIPRODUZIONE RISERVATA