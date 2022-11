Ginevra Lamborghini, promuove Oriana Marzoli “Io la amo”/ “Sarah è simpatica”, e Micol Incorvia..

Ginevra Lamborghini svela cosa pensa di Oriana e Sarah: le sue parole

Ginevra Lamborghini, nonostante la sua squalifica, continua a seguire le dinamiche del Grande Fratello Vip 2022. Dopo aver chiarito la situazione di Antonino, in occasione di una live su Instagram ha rivelato cosa pensa di Oriana Marzoli e Sarah Altobello.

Come riporta Blogtivvu, Ginevra Lamborghini si esprime su Oriana: “Oriana io la amo, la amo! Perchè è cazz*tissima, dice quello che pensa! Io Oriana… è il top! Mi piace un sacco […] E’ talmente bona che la guardo volentieri, mi piace!” Poi svela cosa pensa di Sarah: “Sarah è pazza! Completamente pazza, però mi sta simpatica perchè non si capisce un ca… Mi sembra molto peperina, molto da ridere, ma c’è un piccolo problema: ogni tanto mi perdo le parole quindi capisco a metà, ma il significato arriva, quindi è una matta completa ma fa troppo ridere!”

Ginevra Lamborghini svela cosa pensa di Micol Incorvaia

Ginevra Lamborghini, durante una live su Instagram, ha parlato anche della nuova concorrente Micol Incorvaia sorella di Clizia e ex di Edoardo Donnamaria.

Come riporta Blogtivvu, Ginevra Lamborghini dichiara: “Micol mi piace tanto, anche come ne parlava con Edoardo. Io credo nell’amicizia tra gli ex, ne sono certa. Io stessa ho mantenuto degli ottimi rapporti con i miei ex ai quali voglio bene come dei fratelli, quindi sono molto d’accordo col pensiero di Micol. Mi piace quella ragazza, tanto.” L’ereditiera, infine, parla delle tre ragazze: “Le tre ragazze mi piacciono moltissimo per tre motivi differenti: Micol perchè è veramente una persona affine al tipo di amica che mi piace avere, quindi saggia, che sa ascoltare, matura. Sarah è matta e fa ridere e l’altra invece è una bomba. Mi piace come tipa!” Insomma, Ginevra Lamborghini approva le new entry del Grande Fratello Vip 2022 ed è molto contenta di come si stanno ponendo nella Casa.

