Ginevra Lamborghini: “Rifare il GF Vip? Direi no…”/ “Spero vinca Nikita!”

Ginevra Lamborghini dice addio al GF Vip: “Lo immaginavo diverso, troppo pesante!”

Ginevra Lamborghini, intervenuta su Instagram al format Casa Chi, si è soffermata su diversi temi delle battute finale del GF Vip; tra possibili vincitori e preferenze, la cantante ha avuto modo di accennare anche ad un “confronto” con la sorella Elettra Lamborghini. “Se rifarei il GF Vip? In sincerità no, per il tipo di Grande Fratello che ho vissuto, diverso da come lo immaginavo a livello di gioco e a volte per pesantezza. Pensavo fosse molto più leggero, quindi direi se dovessi vivere la stessa linea direi no”.

GF Vip, Ginevra Lamborghini" Antonino? Non ci sentiamo"/ "La vita fuori è diversa…"

Ginevra Lamborghini esclude in maniera piuttosto categorica la possibilità di rivivere l’esperienza al GF Vip, complici le troppe restrizioni “morali” e forse anche la nuova linea adottata nelle ultime settimane. Incalzata poi sulle sue ambizioni future dal punto di vista lavorativo, l’attenzione è stata rivolta ai prossimi impegni dal punto di vista musicale con tanto di simpatico siparietto con riferimento alla sorella Elettra. “Più brava io o Elettra a cantare? Uguali” – risponde ridendo Ginevra, e aggiunge – “Balla meglio lei, tutta la vita; ho molto meno da muovere”.

Ginevra Lamborghini, per il trionfo al GF Vip tifa Nikita e scherza: “Ultimamente il fascino femminile…”

Tornando ai discorsi sul GF Vip, Ginevra Lamborghini ha raccontato nel corso del suo intervento a Casa Chi quali siano le sue personali preferenze in termini di vittoria finale, compreso il novero dei possibili e già sicuri finalisti. “Chi vince il GF Vip? Spero con tutto il cuore Nikita, ma sta andando al contrario delle mie aspettative quindi non so. Per la finale sono dell’idea che Antonella meritava di essere in finale o quantomeno di arrivare alla fine da sola e non per forza legata ad Edoardo”. La sorella di Elettra Lamborghini sottolinea dunque come, oltre a Nikita, avrebbe meritato di giocarsi le proprie carte in finale anche Antonella Fiordelisi, e aggiunge: “E’ stata tartassata per tanto tempo, ogni puntata aveva una tematica anche di coppia ma ce l’aveva, meritava assolutamente la finale.

Prima di concludere il suo intervento a Casa Chi, Ginevra Lamborghini si lascia poi andare a temi decisamente più goliardici e scherzosi, generando l’ilarità anche dei conduttori in collegamento. “Ultimamente sono soggetta al fascino femminile, sarà la primavera?” Esordisce così sul finale la sorella di Elettra Lamborghini, simpaticamente incalzata su chi avrebbe “puntato” nella casa del GF Vip: “Chi mi sarebbe piaciuta? Nikita!“.











