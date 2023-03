Nikita e Onestini sempre più vicini al GF Vip/ Lui svela perché, Oriana scioccata: “È esagerato”

Nikita e Onestini sempre più vicini al GF Vip: i sospetti di Tavassi

Dopo mesi di totale freddezza e distanza nella Casa del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon e Luca Onestini si sono riavvicinati. Li si vede giocare insieme, condividere momenti divertenti, rincorrersi tra le stanze, scene che hanno però fatto storcere il naso ad alcuni coinquilini. Ricordando, infatti, ciò che si sono detti e le pesanti accuse volate in Casa, Tavassi, Oriana, Giaele, si dicono stupiti di questo cambio di rotta di Onestini e Nikita.

“Luca e Nikita ormai sono diventati migliori amici. – riflette Tavassi in confessionale, facendo notare che – Non si scambiavano neppure mezza parola, mezzo sguardo!” Arriva però ad una conclusione: “A lei Luca continua a piacergli, però magari lei ha fatto questo ragionamento: ‘Luca è meglio averlo come amico o non averlo?’, e avrà scelto di averlo almeno come amico”.

Onestini svela a Micol perché ha fatto pace con Nikita. Oriana se ne dice ‘scioccata’

Più dura invece la posizione di Oriana Marzoli rispetto a questo riavvicinamento. Chiacchierando con le amiche, la venezuelana ha dichiarato: “Li ho visti l’altro giorno che si ricorrevano, giocavano… Mi sembra un po’ esagerato vederlo correre dietro di lei, per me è scioccante! Non dico sia fraintendibile, ma per lei potrebbe esserlo.”

Micol Incorvaia fa invece sapere che Luca si è confidato con lei, spiegandole il motivo di questa riappacificazione con Nikita: “Lui mi ha spiegato che quello che c’è stato non sono state sciocchezze, dunque rimane, però bisogna anche avere la maturità di superare e ricominciare.” Di certo Nikita è al settimo cielo, al punto ora da rivelare: “Era uno dei desideri che avevo espresso nel 2023, ovvero fare pace con lui e sembra che questo si stia realizzando.”

