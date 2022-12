Ginevra Lamborghini torna al GF Vip, Oriana sconvolta: “Presa in giro”/ Piange e critica Antonino: “Ignavo”

Ginevra Lamborghini torna al GF Vip: la reazione di Oriana Marzoli e Giaele De Donà

Dopo l’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip di Ginevra Lamborghini, Alfonso Signorini manda Oriana Marzoli in cucina per un faccia a faccia con lei. La venezuelana non reagisce benissimo e le chiede subito: “Sei la nuova concorrente? Stai per una settimana?” chiede. “Sei perspicace”, risponde lei. Oriana commenta: “Abbiamo fatto scambio, sono entrata io ed è uscito lui. Sono il suo alter ego femminile”, scherza Ginevra, ma la Marzoli non ci crede. “Guarda che io non sono così male”, risponde la Lamborghini.

Alfonso chiede poi anche a Giaele di andare in cucina per un faccia a faccia con Ginevra, che lei affronta con non molta felicità. Dopo alcuni convenevoli, Giaele commenta: “Quando è uscita me ne ha dette di ogni. Spero di parlare con lei per capire“. Ginevra si dice d’accordo e spiega che ci sarà tempo di chiarire.

Antonino: “Ginevra Lamborghini? Avrò modo di recuperare”

Alfonso Signorini chiede poi ad Antonino di scegliere una delle tre ragazze davanti a lui e l’hair stylist sceglie Giaele. Secondo Oriana è una scelta falsa: “È un ignavo. Dice che vede Ginevra come un’amica ma non è vero”. Alfonso chiede a Ginevra come ci sia rimasta, ma lei non sembra offesa: “Io non sono un regalo, non fa niente”. Antonino scherza: “Avrò modo di recuperare”.

Subito dopo i saluti di rito con gli altri Vipponi, mentre Ginevra è attorniata da tutti, Oriana si isola insieme a Micol Incorvaia ed è con lei che si sfoga. Con le lacrime agli occhi dichiara: “Non piango per Antonino, ma perché mi sento presa in giro!”

