Ginevra Lambruschi lasciata a un mese dal matrimonio/ Lei si ‘ubriaca’ sui social

Ginevra Lambruschi lasciata dal compagno ad un mese dal ‘sì’: la reazione

L’influencer Ginevra Lambruschi alla fine ha deciso di prenderla con filosofia: dopo essere stata lasciata dal compagno Mirko Antonucci a un mese dal matrimonio, oggi è la 24enne toscana a riderci su per la mancata occasione di poter mettere la fede al dito. Ginevra, mamma della piccola Sophie, ha deciso di ironizzarci su con un video social destinato a diventare virale e nel quale scherza sulle nozze saltate.

Mentre trascorre dei giorni di relax a Forte dei Marmi, Ginevra Lambruschi non può fare a meno di pensare al matrimonio saltato appena un mese prima del grande evento. Una delusione sentimentale che per alcune donne rappresenta un vero e proprio trauma ma sulla quale la giovane influencer ha deciso di riderci su, come dimostra il suo recente video su Instagram. Ginevra è a bordo piscina, bikini e occhiali da sole, mentre con una mano regge un calice gigante di vino dal quale beve senza fermarsi. “Quando vieni lasciata a un mese dal matrimonio”, si legge nella didascalia al breve filmato.

Ginevra Lambruschi e la fine della relazione con Mirko Antonucci

Il video postato da Ginevra Lambruschi chiaramente ha l’intento puramente ironico e ci racconta d una finta ‘sbornia’ social che però racchiude un importante messaggio, ovvero quanto sia fondamentale, in casi come questo, esorcizzare il dolore con l’ironia e concedersi una sana risata anche nei momenti di forte delusione sentimentale e non solo.

Il post di Ginevra Lambruschi, neanche a dirlo, ha fatto incetta di like e commenti divertiti. Proprio un anno fa era stato l’ex compagno Mirko Antonucci a farle la proposta di matrimonio. Poi la fine della storia, scritta su Instagram in nero su uno sfondo celeste: “Ciao ragazzi volevo giustificare la mia assenza di questi giorni. Sono stata lasciata dal mio “ex compagno” a pochi giorni dalla nozze”. Poche parole, quelle dell’influencer, per giustificare la sua assenza dai social. Dalla relazione con il calciatore del Cittadella era nata nel marzo 2021 la loro prima bambina, Sophie e cinque mesi dopo era giunta la proposta di matrimonio, prima del ripensamento da parte di Antonucci ad un mese dal grande giorno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Lambruschi (@ginevralambruschi)













