Pierpaolo Petrelli replica a Ginevra Lambruschi/ “Mai detto di esser fidanzato”, lei…

Continua la guerra a distanza tra il “Velino” ed ex di Ariadna Romero, Pierpaolo Petrelli e l’influencer Ginevra Lambruschi. Il giovane sarà oggi a Pomeriggio 5 pronto a replicare alle accuse giunte via social e non solo da parte della ragazza sebbene fosse stato proprio Pierpaolo, nelle passate settimane, a rivelare nel salotto pomeridiano di Barbara d’Urso di non essere più single. La frequentazione tra i due, tuttavia, sarebbe terminata come un fulmine a ciel sereno e proprio la Lambruschi non avrebbe affatto preso bene la decisione dell’ex Velino che si sarebbe allontanato da lei senza una spiegazione plausibile. I due si erano incontrati nuovamente proprio a Pomeriggio 5 alla fine dello scorso mese e quella era stata l’occasione giusta per Ginevra che aveva avuto la possibilità di chiedere direttamente all’ormai ex fidanzato-lampo le spiegazioni del suo repentino allontanamento. “Ho dormito a casa sua diverse volte. Esattamente cinque, come i biglietti del treno che ho acquistato per raggiungerlo a Roma dove vive”, aveva rivelato l’influencer smentendo le parole di Pierpaolo secondo il quale i due si erano visti appena un paio di volte. “Vorrei fosse più chiaro con me. Dopo la puntata di ieri di Pomeriggio 5 è sparito di nuovo. Forse voleva un po’ di popolarità? Chissà”, aveva tuonato ancora lei.

PIERPAOLO PETRELLI REPLICA A GINEVRA LAMBRUSCHI OGGI A POMERIGGIO 5

Il sospetto di Ginevra Lambruschi è quello secondo il quale Pierpaolo Petrelli, conosciuto in una discoteca romana, avrebbe sfruttato il suo nome in cambio di popolarità. Proprio a Pomeriggio 5 la giovane era venuta a conoscenza della fine della loro relazione. “Io avevo semplicemente detto di avere conosciuto una ragazza con la quale stavo bene. Non ho mai detto di essermi fidanzato. Mi è sembrato più giusto dire che sento che non può esserci nulla tra noi”, aveva già replicato l’ex Velino tentando di fare chiarezza sulla sua posizione. “La settimana scorsa mi era stato chiesto se fossi fidanzato e ho detto che la stavo frequentando. Punto”, aveva aggiunto. Pierpaolo aveva poi usato la “scusa” del lavoro per giustificare la sua lontananza e smentire di essere sparito. “Non sto con il cellulare in mano tutto il tempo. Le avevo chiesto di raggiungermi per poterle spiegare che mi sembrava inutile portare avanti questa situazione”, aveva detto. Ma Ginevra nel frattempo ha continuato a rivolgergli nuove accuse portando così ad un nuovo intervento da parte del ragazzo.

