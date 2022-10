Ginevra Lambruschi pausa dai social dopo il GF Vip: “Situazione difficile”/ Fan…

Ginevra Lambruschi prende le distanze dai social: “Situazione difficile e…”

Ginevra Lambruschi ha deciso di prendersi una pausa dai social. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta affrontando un momento delicato della sua vita. Stando ad un’indiscrezione di Deianira Marzano, la Lambruschi avrebbe dovuto partecipare al Grande Fratello Vip ma avrebbe rinunciato all’ultimo minuto per motivi personali. La donna nei mesi scorsi era stata lasciata dal papà di sua figlia Sophie a un passo dall’altare. Ginevra aveva spiegato la sua assenza temporanea dai social: “Volevo giustificare la mia assenza di questi giorni. Sono stata lasciata dal mio “ex compagno” a pochi giorni dalla nozze”. L’influencer è stata lasciata un mese prima che venissero celebrate le nozze e ad oggi risultano ignote le motivazioni.

Ginevra aveva però tranquillizzato i fan: “Sto cercando di realizzare e mettere insieme i pezzi. Mi rialzerò e farò da sola da mamma e papà”. Nelle scorse ore però la Lambruschi è tornata sui social e ha annunciato che si sarebbe presa un’altra pausa dai social: “Ciao ragazzi ho deciso di prendermi qualche giorno di pausa dai social…mi sto facendo forza per la mia piccolina. Nulla di grave ma ho bisogno di liberare un po’ la mente. La situazione che sto affrontando da qualche mese non è facile ma torno prestissimo, vi voglio bene”, ha scritto in un post.

Ginevra Lambruschi lasciata ad un mese di distanza dalle nozze: cosa è successo?

Sui social in molti hanno mostrato vicinanza a Ginevra Lambruschi. Tra questi anche l’influencer Deianira Marzano che ha scritto: “Fai bene tesoro un dolore per superarlo va affrontato con se stessi. Certe volte i social ci possono allontanare da questo percorso, ci vediamo presto”. Un altro utente scrive “Devi ripartire da te e per questo ci vuole il suo tempo… Tutto il tuo pubblico è al tuo fianco sempre”.

Ginevra Lambruschi sta cercando di superare questo difficile momento trovando conforto soprattutto negli affetti e in particolar nella figlia Sophie. Nel corso della sua vita lei ha avuto qualche relazione. Una delle più seguite, per esempio, è stata quella con Niccolò Bettarini. I due si sono conosciuti nel 2016 ma hanno avuto una breve relazione. In seguito ha intrattenuto una breve storia anche con Pierpaolo Pretelli, ma l’amore vero lo ha trovato con il calciatore e attaccante della Roma Mirko Antonucci. Lui, infatti, è il padre della piccola Sophie. Ginevra Lambruschi aveva condiviso sul suo profilo Instagram tutti i momenti della gravidanza condividendo la felicità con i suoi followers.

