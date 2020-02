Ginevra Mancini/ Indecisa tra Daniele e Carlo ma.. (Uomini e donne)

Ginevra Mancini tra Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro? Sembra proprio di sì e anche oggi quando Uomini e donne tornerà in onda ci ritroveremo a vivere lo stesso dramma. Nonostante l’ultimatum dell’ex gieffino che non vede di buon occhio il fatto che la corteggiatrice esca con entrambi i tronisti, sembra proprio che Ginevra non abbia ancora una scelta e che già nei giorni scorsi lo abbia fatto presente ai due tronisti finendo in una discussione infinita con loro e anche con le corteggiatrici che vorrebbero invece essere valorizzate perché già “schierate”. E allora come andrà a finire questa diatriba? Sembra che anche oggi le cose non andranno bene visto che lei continuerà a ribadire il suo concetto ovvero la sua indecisione e proprio a Uomini e donne Magazine ha deciso di raccontare perché si trova a questo punto e cosa l’ha spinta a dubitare un po’ della questione. La corteggiatrice di Uomini e donne ha ammesso di essere uscita con Carlo Pietropoli quando ancora era convinta che lui l’avesse usata solo per provocare le sue corteggiatrici ma poi tutto è cambiato.

GINEVRA MANCINI ANCORA INDECISA A UOMINI E DONNE MA…

Di Carlo Pietropoli Ginevra Mancini apprezza il sorriso che “ha sempre stampato sul volto” ma se in questo caso vince la simpatia, nell’altro sembra che ci sia già qualche cosa di più. La corteggiatrice di Uomini e donne ha spiegato: “Inizialmente mi è sembrata una persona molto sicura di sé, intelligente e con le idee chiare. Ha dato l’impressione di sapere cosa voleva e quello che stava cercando. Sono abituata a fidarmi molto delle mie sensazioni e a primo impatto mi era arrivata una persona sensibile e vera. La prima nostra esterna, infatti, è andata molto bene, ma ora, a prescindere da ciò che sente, non è disposto ad accettare la mia conoscenza con Carlo. Vuole che scelga subito, ma non ho gli strumenti per farlo avendoli conosciuti ancora troppo poco“. Oggi cambierà qualcosa?

© RIPRODUZIONE RISERVATA