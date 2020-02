Carlo e Daniele si contendono Ginevra/ Uomini e Donne: l’ultimatum di Dal Moro

Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro rivali nella nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Nonostante il suo percorso sia cominciato in anticipo rispetto a quello del collega, Carlo ha messo gli occhi su Ginevra, la giovane corteggiatrice che è giunta in trasmissione per un appuntamento al buio decidendo, poi, di corteggiare Daniele. Tuttavia, Carlo ha cominciato a portarla in esterna e, per il momento, la giovane corteggiatrice non ha ancora deciso chi corteggiare in modo esclusivo. La settimana scorsa, Ginevra è uscita in esterna con entrambi i tronisti: tuttavia, se con Daniele si è aperta totalmente raccontandole anche la sua situazione familiare, con Carlo è apparsa piuttosto imbarazzata scatenando la reazione differente degli opinionisti: se da una parte c’è a chi piace il feeling tra Ginevra e Daniele, dall’altra, c’è chi, come Gianni Sperti, è convinto che l’imbarazzo di Ginevra con Carlo sia sintomo del suo interesse. Nella nuova puntata del trono classico, Ginevra sarà l’argomento principale diventando motivo di discussione tra Carlo e Daniele.

DANIELE E CARLO, LITE PER GINEVRA A UOMINI E DONNE: DAL MORO DA’ L’ULTIMATUM ALLA CORTEGGIATRICE

Ginevra non ha ancora deciso se corteggiare Carlo Pietropoli o Daniele Dal Moro. Nella nuova puntata del trono classico, l’indecisione della corteggiatrice scetenerà una discussione tra i due tronisti. Se Carlo non è infastidito dalla cosa al punto da aver portato Ginevra, come riportano le anticipazioni del Vicolo delle News, al laghetto dell’Eur sul pattino, Daniele non nasconde di essere infastidito dall’indecisione di Ginevra al punto da aver invitato la corteggiatrice a scegliere il tronista da corteggiare nel minore tempo possibile. Ginevra, da parte sua, dice di non aver gradito l’esterna con Daniele con cui avrebbe voluto aprirsi mentre lui ammette di non essere pronto ad ascoltarla.

