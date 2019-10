Ginevra Nuti/ “Mio papà Francesco è sereno, ero la sua principessa” (Vieni da me)

Da qualche tempo è la tutrice del padre Francesco Nuti, oggi Ginevra Nuti ospite a Vieni da me per parlare del grande attore-regista fiorentino. «Me ne occupo io da quando ho compiuto 18 anni. Mi chiedono spesso perché l’ho fatto, sono sua figlia e credo sia importante che sia io a svolgere questo incarico, anche con l’aiuto di mia madre. Per me è importante prendermi cura di mio papà anche sotto questo aspetto», spiega la giovane nel salotto di Caterina Balivo, soffermandosi sulle condizioni di salute del padre dopo il brutto incidente del 2006: «Papà sta, è stazionario: è sereno. Ovviamente bisogna approcciarsi a lui in modo diverso, più delicatamente, ma ho imparato come rapportarmi a lui: piccoli gesti, piccoli sorrisi, sguardi. Comunichiamo prevalentemente con gli occhi». Francesco Nuti «è qui a Roma, è anche più facile prendermi cura di lui così: è tutto più semplice, posso vederlo più spesso rispetto a quando era a Prato. Insomma, sono contenta».

GINEVRA NUTI: “IO E MIO PAPA’ FRANCESCO COMUNICHIAMO TRAMITE PICCOLE COSE”

«La cosa che mi ricordo di più è quando mi portava al Luna park, poi ovviamente a casa: avevamo due cani, era molto premuroso con me, stravedeva per me. Ero la sua principessa», prosegue Ginevra Nuti, che sottolinea poco dopo: «Comunichiamo tramite piccole cose, mi manca averlo nella quotidianità: quando ho bisogno di un consiglio e, soprattutto, mi sarebbe piaciuto cantare e suonare con lui. Mi manca averlo come guida nella vita privata e artistica». Il padre quando era piccola la «faceva molto ridere, era molto solare a casa» ed è grande l’affetto «sia dei suoi vecchi amici che dei suoi fan, mi scrivono tantissimo su Instagram e su Facebook. A mio padre gli leggo i messaggi che inviano e lui sorride». Poi sui film con protagonista il genitore: «Quando provavo a vederli mi facevano venire malinconia, con “Caruso Pascoski di padre polacco” ho affrontato questa cosa: piano piano, adesso mi fa un po’ effetto». Infine, un ricordo di quel tragico giorno di tredici anni fa: «Ero piccolissima, in questa brutta storia mamma ha avuto un ruolo fondamentale: mi ha accompagnata con delicatezza, mi ha fatto capire quello che stava succedendo. Ho fatto tutto un percorso, ho visto un papà cambiato ma sempre papà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA