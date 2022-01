Ginter all’Inter?/ Calciomercato, all.Borussia: “Ok con Friedrich, ogni gara è…”

Le chances di vedere Matthias Ginter all’Inter già in questa sessione di calciomercato invernale sembrano diminuire dopo le recenti dichiarazioni del tecnico del Borussia Monchengladbach. Individuato come difensore su cui puntare per il prossimo futuro visto anche il possibile addio di De Vrij, Ginter è in scadenza di contratto a giugno, ovvero al termine della stagione attualmente in corso, ed ha già fatto sapere alla società di non voler prolungare il suo rapporto con i bianconeroverdi, preferendo provare a vivere un’avventura altrove.

Rimasto in panchina nell’ultimo impegno in campionato forse a causa delle voci di mercato che lo riguardano, il suo allenatore Adolf Hutter ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Hannover in Coppa di Germania di domani lasciando aperta l’opzione di vedere Ginter in campo in coppia con Marvin Friedrich: “Nessuno ha mai detto che i due non possano giocare insieme, non è mai stato un problema. Anzi, resta un’opzione del tutto possibile. Ogni partita scegliamo la squadra titolare che riteniamo essere la migliore.”

CALCIOMERCATO NEWS: GINTER ALL’INTER, LA SITUAZIONE

L’approdo di Matthias Ginter all’Inter potrebbe dunque essere solo rimandato alla finestra di calciomercato estiva. Quello che filtra dall’ambiente nerazzurro è che i dirigenti del presidente Zhang starebbero ragionando per aggiudicarsi il difensore solamente a parametro zero, strategia cara all’amministratore delegato Beppe Marotta. Il mese è però ancora lungo e la situazione potrebbe evolversi ulteriormente nei prossimi giorni.

