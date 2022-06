Giochi del Mediterraneo 2022/ Streaming video e diretta tv 1^ giornata oggi 25 giugno

DIRETTA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022: AL VIA OGGI!

I Giochi del Mediterraneo 2022 cominciano oggi ad Orano, in Algeria, che li ospita per la seconda volta dopo l’edizione del 1975 nella capitale Algeri: si tratta della diciannovesima edizione di questa manifestazione che ricalca in piccolo le Olimpiadi, prevedendo eventi di numerosi sport, naturalmente con il vincolo che vi possono partecipare solo i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo o comunque fanno parte del suo bacino (ad esempio San Marino che non ha sbocco sul mare).

Questi XIX Giochi del Mediterraneo avrebbero dovuto disputarsi l’anno scorso, ma causa del Covid e dello spostamento anche delle stesse Olimpiadi sono slittati di dodici mesi e così è da oggi che Orano diventerà centro di tante emozioni, in particolare per l’Italia che storicamente è la nazione più vincente ai Giochi del Mediterraneo, in cui dominiamo il medagliere complessivo con la bellezza di 2303 podi e 876 ori, di gran lunga davanti alla Francia che è seconda – e da quattro edizioni consecutive arriviamo primi nel medagliere, compreso il bilancio di 56-55-45 di Tarragona quattro anni fa. Siamo quindi molto curiosi di scoprire cosa farà l’Italia in questi Giochi del Mediterraneo 2022…

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022

Va segnalato che questi Giochi del Mediterraneo 2022 non saranno visibili in Italia in diretta tv e non vi possiamo indicare dunque neanche una diretta streaming video, sicuramente sarà il Coni il punto di riferimento per avere tutte le informazioni sugli azzurri in gara e i loro risultati, mentre a livello generale il sito Internet della manifestazione è www.oran2022.dz

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022, IL PROGRAMMA DI OGGI

L’evento principale della giornata di oggi ai Giochi del Mediterraneo 2022 sarà naturalmente la cerimonia d’apertura, immancabile in eventi di questo tipo, ma non mancheranno anche i primi appuntamenti agonistici con i tornei di alcuni sport di squadra, in particolare per quanto riguarda la pallanuoto, ma naturalmente in nessun caso saranno assegnate medaglie già oggi e per di più non ci saranno azzurri impegnati oggi.

I primi titoli saranno assegnati domani ai Giochi del Mediterraneo 2022 di Orano, che coinvolgeranno ben 24 sport diversi: atletica leggera, badminton, bocce, calcio, canoa kayak, canottaggio, ciclismo, equitazione, ginnastica, judo, karate, lotta, nuoto, pallacanestro 3 vs 3, pallamano, pallanuoto, pallavolo, pugilato, scherma, sollevamento pesi, taekwondo, tennis, tennis tavolo, tiro, tiro con l’arco e vela. Sono invece 26 gli Stati partecipanti e con 371 iscritti è l’Italia ad avere incontinente più numeroso, promessa di grandi risultati ai Giochi del Mediterraneo 2022.











