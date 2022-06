Giochi del Mediterraneo 2022/ Streaming video e diretta tv, programma oggi 29 giugno

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022: ALTRI TITOLI IN PALIO

Si apre mercoledì 29 giugno un nuovo appuntamento con i Giochi del Mediterraneo 2022: ricordiamo che siamo in Algeria, per la precisione a Orano, e questa kermesse sarebbe quella del 2021 che poi è stata posticipata a causa della pandemia di Coronavirus. Tantissime le competizioni che si disputano in questi giorni: gli sport in programma sono 24, le nazioni che invece partecipano alle Olimpiadi del Mediterraneo sono 26 e cioè, naturalmente, quelle che fanno parte del bacino geografico in questione.

OLIMPICO, IL GIALLO DEL 29 GIUGNO/ Presentazione Ronaldo? Anche la Rai dice che...

L’Italia è arrivata ai Giochi del Mediterraneo 2022 con grandi speranze: come sempre la nostra nazionale è abituata a dominare la competizione, va però detto che praticamente tutte le rappresentative sono qui con formazioni “minori” anche perché nel frattempo ci sono altri eventi più importanti in corso (basti pensare ai Mondiali di nuoto). Questo non cancella comunque il fascino dei Giochi del Mediterraneo 2022, adesso possiamo andare a presentare il programma di mercoledì 29 giugno.

Diretta Mondiali nuoto 2022/ Streaming video Rai 2: le finali del giorno (29 giugno)

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022 STREAMING VIDEO T: COME VEDERE L’EVENTO

Va segnalato che questi Giochi del Mediterraneo 2022 non saranno visibili in Italia in diretta tv e non vi possiamo indicare dunque neanche una diretta streaming video complessiva, sicuramente sarà il Coni il punto di riferimento per avere tutte le informazioni sugli azzurri in gara e i loro risultati con alcune finestre anche su Italia Team Tv, mentre a livello generale il sito Internet della manifestazione è www.oran2022.dz.

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022: IL PROGRAMMA DI OGGI

Come sempre la giornata dei Giochi del Mediterraneo 2022 ci presenta un piatto ricchissimo. Si parte già alle ore 9:30 con le finali delle bocce, per la medaglia di bronzo; tre diverse gare che assegneranno il gradino più basso del podio, seguite poi dalle eliminatorie del tiro con l’arco individuale (maschile e femminile). Tante però anche le finali, e allora scopriamole: mercoledì 29 giugno alle ore 10:30 avremo il momento della ginnastica, si assegnano i titoli di parallele asimmetriche e volteggio femminili e poi ci sarà spazio, dalle ore 10:30, per le bocce con le finali delle gare di cui sopra.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Bremer in pugno, Dybala si allontana sempre più

Ancora ginnastica con trave e corpo libero femminili a partire da mezzogiorno, quindi 30 minuti più tardi ancora bocce (petanque e raffa) ma anche il tiro a segno con la pistola per l’evento a squadre miste. Lo skeet – tiro a volo – assegnerà la sua medaglia d’oro femminile dalle ore 14:30; alle 16:00 i Giochi del Mediterraneo 2022 si sposteranno ancora sulla ginnastica, questa volta però al maschile con le finali di corpo libero, cavallo con maniglie e anelli. A seguire, altre finali di bocce e ginnastica (volteggio, parallele simmetriche e sbarra maschili) ma anche il judo, uomini 60-66 Kg e donne 48-52-57 Kg; l’ultima finale prevista per oggi sarà quella della lotta libera, saranno tanti gli eventi perché le medaglie d’oro in palio, a partire dalle ore 20:00, saranno ben sei e tutte per le donne, con le diverse categorie di peso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA