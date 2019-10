Giordana Angi/ Duetto con Loredana Bertè e nuovo CD: le emozioni corrono veloci

Oltre ad Alberto Urso, ad Amici Celebrities abbiamo ritrovato anche Giordana Angi, seconda classificata della stessa edizione. “Quanto è importante il programma per i vip? Offre l’opportunità di tirare fuori un talento sopito o poco espresso. La vita è una sola e penso davvero che valga la pena di esplorarla tutta, superando i propri limiti”, racconta tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni. Ieri, venerdì 4 ottobre, è uscito anche il nuovo disco della cantautrice dal titolo “Voglio essere tua”, che lei ha descritto usando queste parole: “Porta alla luce una nuova me. Oggi sono molto più serena e mi sento realizzata. Mi auguro che quest’album faccia venire voglia di innamorarsi a chi lo ascolta”. Alberto Urso invece, sarà impegnato con un tour che lo porterà nei teatri con un’orchestra formata da dodici elementi più la sua band. “Poi uscirà un album a novembre. Solo parlarne mi riempie di emozione”, ha confessato il tenore intervistato sempre da Sorrisi.

Giordana Angi, il nuovo ruolo ad Amici e l’album fuori da ieri

Giordana Angi, nel frattempo, ha avuto modo di esibirsi al fianco di Loredana Bertè, che l’ha invitata al suo concerto ad Aprilia: “Sentire di conoscerti da una vita – queste le parole di Giordana a commento di una foto che le ritrae entrambe –, senza che sia realmente così e non so perché. Ti voglio un bene profondo, grazie della tua generosità e del tuo amore”. Nel frattempo la cantautrice, non vede l’ora di presentare agli estimatori il suo nuovo lavoro in studio: “Tutto questo è un sogno. Un sogno che prende il nome di ‘Voglio essere tua’. Un secondo disco scritto tra i volti delle persone che ho incontrato quest’estate, un volto di un paesaggio italiano bellissimo, di un amore sbocciato e un profondo senso di gratitudine per tutto ciò che la vita mi sta continuando a dare. Grazie ad ognuno di voi. Vi amo” si legge sulla sua pagina Instagram. In questi giorni, proprio la cantante è anche protagonista con l’ultimo singolo di Tiziano Ferro, “Accetto miracoli”, brano che anticipa l’album omonimo e in cui figura come autrice al fianco dell’artista di Latina. “Sono così felice ed onorata d‘aver scritto questo pezzo con te”, ha scritto la Angi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA