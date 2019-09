GIORDANA ANGI/ La sfida per non perdere un altro concorrente (Amici Celebrities)

Giordana Angi si è ritagliata uno spazio importante all’interno di Amici Celebrities, a pochi passi di distanza dalla fine del suo percorso alla scuola di Maria De Filippi. Lodi senza fine da parte della mentore, che ha ribadito come la Angi e tutti gli altri coach abbiano accettato l’incarico solo per dimostrare di avere una grande passione nella loro disciplina. Per Giordana Angi si è tradotto tutto in Oltre mare, la prima esibizione affrontata con gli altri tre coach proprio a inizio serata. All’inizio della quarta prova invece l’abbiamo vista con tutto il team dei Bianchi sulle note di We Are The World degli Usa for Africa. Una vera pietra miliare della musica internazionale, eseguita però con qualche incertezza dai discepoli di Giordana. Utile alla fine anche per scoprire come la coach stia lavorando sui punti deboli e di forza dei suoi concorrenti.

GIORDANA ANGI, L’ELIMINAZIONE PER I BIANCHI

Purtroppo lo scivolone c’è stato nella parte corale, cosa che invece non è accaduta quando Giordana Angi ha fatto un duetto con Ciro Ferrara sulle note di Cu’mme di Mia Martini e Roberto Murolo. Splendida alla fine l’esibizione di chiusura, che ha visto la Angi in solitaria con il suo ultimo singolo Stringimi più forte. La squadra di Giordana Angi ha già perso un elemento durante la prima puntata di Amici Celebrities. La decisione in realtà è stata presa più che altro da Martin Castrogiovanni, che ha preferito sacrificarsi per evitare che Filippo Bisciglia venisse eliminato. Nonostante le forti divergenze in merito alla strategia da adottare, i Bianchi hanno dimostrato di essere molto uniti e poco concentrati sulla competizione nuda e cruda. Merito della Angi, che ha di sicuro trasmesso agli allievi tutta la sua passione per la musica e il divertimento.

LA SFIDA PER L’UNITÀ DELLA SQUADRA

Lo dimostrano gli scherzi realizzati e subiti e la decisione della squadra di Giordana Angi di vivere quest’avventura al meglio. Il rischio però è che quest’unità che abbiamo visto nella puntata di esordio porti presto a uno scontro interno. Siamo sicuri che basti il sorriso per riuscire a tenere testa al livello di stress dovuto alla gara? Ci sono alcune voci fuori dal coro che possono far vacillare la situazione: lo abbiamo potuto notare quando Ciro Ferrara ha sottolineato di voler sfiancare gli avversari più forti, piuttosto che quelli deboli. Seguendo la scia del coro, non dimentichiamoci che la capacità di armonizzare diverse voci implica anche creare un equilibrio emotivo. Giordana Angi però dovrà lavorare molto per riuscire a impedire che qualche concorrente prevalga sugli altri.



