Giordana Angi/ “Dopo tanto dolore, la mia rivincita!” (Amici Celebrities)

Giordana Angi si prepara alla sua nuova avventura, dove sarà ancora una volta al fianco dell’amico Alberto Urso. La vedremo infatti nei panni di coach ad Amici Celebrities, la prima edizione del talent dedicato ai vip che debutterà su Canale 5 nella prima serata di oggi, sabato 21 settembre 2019. Il suo compito sarà allenare la squadra dei Bianchi, la stessa in cui ha militato l’anno scorso nella versione nip del noto programma di Maria De Filippi. I fan di sicuro ricorderanno bene le tante litigate con Rudy Zerbi, che ha accusato di non essere in grado di giudicare il suo talento. Zerbi infatti le ha suggerito di non fare il karaoke e di trovare se stessa per riuscire a dare il meglio nel canto: parole che hanno fatto non poco infuriare la Angi, che gli ha risposto a tono. Dobbiamo prepararci quindi a serate pepate in compagnia di Giordana, che tra l’altro ritornerà a sfidare in qualche modo Urso. Lui, primo classificato nella scorsa edizione di Amici e lei in seconda posizione: i due cercheranno di ribaltare in questa esperienza inedita quanto accaduto l’anno scorso?

Giordana Angi, Amici Celebrities: una settimana importante

Una settimana importante per Giordana Angi e non solo per il suo debutto ad Amici Celebrities. Ieri infatti la cantante ha lasciato il pre-order del suo nuovo disco, Voglio essere tua, il secondo della sua carriera e maturato durante l’estate, trascorsa a incrociare sguardi con sconosciuti e fare i conti con un amore neonato. Lo rivela la stessa Angi su Instagram, annunciando ai fan la bella notizia, quasi una rivincita per lei dopo il dolore, le liti in famiglia e tutto quello che i suoi fan conoscono bene: “Un profondo senso di gratitudine per tutto ciò che la vita mi sta continuando a dare”, conclude ringraziando tutti gli ammiratori per supportarla in questa nuova fase di vita. Non sarà facile per la cantante riuscire a gestire questa nuova avventura, soprattutto perchè gli scherzi sono già iniziati. Il profilo ufficiale del programma ha condiviso in questi giorni uno scherzo fatto ai danni di Giordana con la complicità di Ciro Ferrara, vittima di una telefonata di gelosia della finta fidanzata.

Giordana Angi, Il nuovo disco

Il video dello scherzo





© RIPRODUZIONE RISERVATA