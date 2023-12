Giordana Angi e la crisi post-Sanremo: “Non ero soddisfatta”/ “Per la canzone mi ero fatta condizionare…”

Giordana Angi ricorda il percorso ad Amici: “Il passaggio di cui avevo bisogno“

Giordana Angi è pronta a fare il suo ritorno nella scena musicale italiana con un nuovo singolo, Ritorno sempre a te, in uscita a gennaio. L’ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi, talent al quale prese parte nel 2018 – 2019 nel corso della 18° edizione, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, in cui ha presentato il suo nuovo progetto discografico e ripercorso le tappe della sua carriera. Guardando al passato e alla partecipazione ad Amici, la cantautrice e produttrice discografica ricorda quell’esperienza come una tappa fondamentale per la sua crescita artistica e professionale.

Giordana Angi: "Ho preso più coscienza di me"/ "Ho lavorato sodo per accettarmi completamente"

“Per me è stato il passaggio di cui avevo bisogno – racconta – prima avevo firmato molti contratti discografici che non avevano portato a nulla, avevo pubblicato qualche singolo che era rimasto lì, con l’Accademia, è vero, ho trovato anche la riassicurazione, mi ha aiutato a crescere, tanto. Da lì sono passati quattro anni, si è aperto un mondo“.

Giordana Angi/ Da Amici al grande successo internazionale con Sting e Shaggy

Giordana Angi e la crisi post-Sanremo: “Avrei preferito sbagliare da me“

Dopo Amici, la tappa più importante di Giordana Angi è stata sicuramente la partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con il brano Come mia madre, con cui si piazzò al 20° posto in classifica. Dopo quell’esperienza, tuttavia, la cantautrice nutrì il desiderio di smettere di cantare, entrando in una crisi profonda dovuta, tra tutto, anche alla scelta della canzone portata in gara all’Ariston.

“In realtà è stato molto semplice: dopo Sanremo non ero soddisfatta di alcune cose che poi avevo scelto io“, spiega. “Per esempio, per la canzone mi ero fatta condizionare da vecchie promesse. Avevo detto a un amico: ‘Il giorno che vado a Sanremo porto la tua canzone’. Avrei preferito andare con una cosa scritta da me, magari sarebbe andata allo stesso modo, ma avrei preferito sbagliare da me“.

PARTY LIKE A DEEJAY 2019, FESTA RADIO DEEJAY/ Tripudio social per Giordana Angi

© RIPRODUZIONE RISERVATA