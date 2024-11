Conoscete i genitori di Giordana Angi, la cantante della diciottesima edizione di Amici 2024? Loro si chiamano Sophie Capizzi e Rodolfo Angi. La madre ha origini francesi, mentre suo padre proviene da Aprilia. Per quanto riguarda la loro professione, sappiamo che la mamma di Giordana Angi ha lavorato per AirFrance come Hostess, data la sua conoscenza delle lingue. Oltretutto è stata anche un’estetista ed esperta di prodotti di beauty, mentre non si sa quale sia il lavoro del papà, che in passato si è diplomato presso un istituto tecnico.

Giordana Angi sbotta sui social: la reazione ad una domanda scatena la polemica/ "Vai su Wikipedia..."

Spesso, la cantante fa ritorno ad Aprilia, dove ancora oggi risiedono i suoi genitori in provincia di Latina. Il rapporto con il padre purtroppo non è dei migliori, dato che secondo quanto ha raccontato Giordana Angi, è spesso stato un padre assente. Al contrario, pare aver conservato un rapporto magnifico con la sorella Elisa, che è più piccola della cantante. In passato, dopo aver sentito le dichiarazioni di sua figlia, Rodolfo Angi ha deciso di inviare una lettera pubblica a DiPiùTv, smentendo quanto ha detto Giordana sul suo conto.

Giordana Angi: "Aprirò tutti i concerti in Europa di Sting"/ Video annuncio dell'ex di Amici: "Sono onorata!"

Giordana Angi, il padre scrive una lettera che smentisce le sue accuse: “Non mi piace quando fa la vittima”

Rodolfo Angi non ha voluto rimanere in silenzio quando sua figlia Giordana Angi si è espressa riguardo al loro rapporto, spiegando di non essere contenta del rapporto con il padre. Così ha pubblicato una lettera: “Mia figlia Giordana, nelle sue canzoni, mi descrive come un padre assente“, dice Rodolfo, che poi continua così: “Credo che abbia le sue ragioni ma, allo stesso tempo, credo che esageri un po’.” Non solo, il padre di Giordana Angi si difende a denti stretti: “Sono stato tutto, ma non un padre assente. Non mi piace quando fa la vittima, diciamo quando fa l”orfanella’. Mi dà fastidio. La realtà è stata diversa“.

Giordana Angi: "Ho preso più coscienza di me"/ "Ho lavorato sodo per accettarmi completamente"

Insomma, pare che Giordana Angi sia in netta contraddizione con quanto espresso da suo padre, ma anche la mamma Sophie ha voluto dire la sua, spiegando che Giordana non ha avuto una vita facile, anche per colpa di lei stessa. La donna ha spiegato che purtroppo per via del difficile rapporto con il marito, la figlia ha subito delle conseguenze, sviluppando così una connessione difficie con il papà. Sophie e Rodolfo si sono conosciuti mentre lei faceva la hostess. “Il nostro è stato un colpo di fulmine”, ha ammesso la donna.