Giordana Angi/ Esce il singolo che anticipa il nuovo album: “Curiosi?”, ecco quando

Giordana Angi, seconda classificata alla diciottesima edizione di Amici, ha comunicato agli estimatori l’arrivo del secondo disco dopo l’EP dal titolo “Casa”. Già da molto tempo, la cantautrice sta lavorando a nuova musica da potere regalare ai fan e, proprio per ricaricare le pile, alcuni giorni addietro ha comunicato anche la necessità di prendersi qualche giorno di pausa per potere chiudere al meglio il nuovo progetto discografico. Proprio in funzione di questo, la Angi ha comunicato la data del suo nuovo singolo che farà da apripista all’interno progetto. “Il mio nuovo singolo uscirà il 26 agosto. Vi posso dire che il titolo contiene 3 parole… curiosi?” scrive tramite il suo profilo ufficiale di Instagram. Per la cantante questi, sono stati mesi assolutamente ricchi di soddisfazioni ma anche molto stancanti. Tra una data e l’altra però, non ha mai smesso di scrivere nuova musica e nemmeno di ringraziare i fan per l’affetto.

Giordana Angi prepara il nuovo CD, quando verrà pubblicato?

Giordana Angi dopo la fase finale di Amici che le ha regalato la seconda posizione, non si è fermata un attimo. Una volta conclusa l’esperienza con la scuola più talentuosa d’Italia ha aperto le porte agli instore di presentazione del disco Casa e i primi concerti. Tra una data e l’altra, l’artista ha avuto tempo e modo anche di scrivere nuove canzoni, così come faceva intendere agli estimatori tramite Instagram: “Vi ho conosciuto ad uno ad uno, ho girato l’Italia, sono riuscita a scrivere questo secondo disco e sono fiera del lavoro svolto. Mi sento grata e dico ‘grazie’ alla vita per tutto ciò che mi sta dando. Mi prendo qualche giorno di stacco per stare un po’ con me, fare le cose semplici e ricaricarmi. Ci rivediamo a fine agosto, ho tante di quelle sorprese che non ne potrete più di me”, ha scritto alcuni giorni fa. Non è ancora dato sapere quando uscirà l’album, non esiste – attualmente – una data ufficiale. È abbastanza plausibile però, che possa essere pubblicato prima dei concerti di ottobre a Roma e Milano, in modo da regalare le nuove perle dal vivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA