GIORDANA ANGI/ I fan: “Amici non sarà mai lo stesso senza di te” (Battiti Live)

Giordana Angi è tra gli ospiti della terza puntata di “Battiti Live 2019“, la kermesse canora dell’estate organizzata da RadioNorba e condotto con grandissimo successo da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri su Italia 1. Questa settimana sul palcoscenico è attesa anche una delle rivelazioni di Amici 18: la cantante Giordana classificatasi al secondo posto alle spalle del vincitore Alberto Urso. In questi giorni la cantante su Instagram ha voluto dedicare un pensiero speciale ai fan che le hanno permesso di realizzare il suo sogno rivelando alcune indiscrezioni sul prossimo album di inediti. “Casa ovunque – ha scrittola Angi su Instagram –, disco nuovo ha preso forma, oggi penultimo instore e poi si parte con l’allestimento del tour estivo. Finalmente concerti e vi rivedrò suonando. È un’estate meravigliosa. Piena. Sono felicissima di riuscire a far tutto”.

Giordana Angi ad Amici: “Emozione tornare”

Recentemente Giordana Angi è tornata ad Amici di Maria De Filippi nelle vesti di coach. A distanza di poche settimane dalla sua partecipazione al serale di Amici 18 dove ha conquistato il premio della critica, la cantautrice non ha nascosto la grande emozione nel ritornare nel programma di Maria De Filippi: “Casa ad Amici – ha scritto la cantante –. Emozione tornare. Vi sto ascoltando… mi sembra assurdo, ero là fino a qualche mese fa , imparo più che altro. La musica è una compagna fantastica e vederci uguali in questo è bellissimo. Grazie”. Poi l’annuncio a sorpresa del nuovo disco: “sono felicissima di esser riuscita a scrivere le canzoni del nuovo disco in questi 50 giorni ed esserne contenta, non era così scontato per me. Grazie a voi che mi state vicino e mi permettete di vivere questo sogno. Ci vediamo sto pomeriggio a Salerno e poi, chi vorrà, in giro per l’Italia. Sappiate che sono felice. Vi amo”.

Giordana Angi, i fan impazziti: “Amici non sarà mai lo stesso senza di te”

Il ritorno di Giordana Angi ad Amici di Maria De Filippi è stato accolto con grandissima emozione e commozione dai fan che sono letteralmente impazziti nel rivederla nel talent show di Canale 5. “Rivederti lì dove tutto è iniziato è un colpo al cuore” hanno scritto sui social proseguendo poi così: “tutti questi mesi passati con voi, passati a sorridere con voi quando le cose andavano bene, a piangere con voi quando le cose andavano male, ad emozionarci con voi, a sostenervi”. Non solo, c’è anche chi le ha scritto: “Amici non sarà mai lo stesso senza di te. L’anno prossimo mancherai tantissimo nel primo banco del pomeriggio e al Serale”, mentre altri hanno sottolineato le sue qualità: “Umile come sempre. Sei preziosa”.





